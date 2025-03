Questi secondi piatti della cucina ciociara fanno impazzire i turisti e non solo : sono tutti da provare

Questi secondi piatti sono tipici della cucina ciociara: sono ricchi di storia, gusto e tradizione e devono assolutamente essere provati.

Ogni volta che si deciderà di visitare un posto nuovo, non solo si andrà alla scoperta e alla ricerca delle sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, ma oltre a scoprire le sue origini, si andrà anche alla ricerca dei sapori tipici del posto. Una fusione di gusto e storia, che permetterà di capire a fondo la cultura del luogo.

E per quanto riguarda il patrimonio enogastronomico la Ciociaria ha la fortuna di averne uno piuttosto ricco. Infatti, sono tantissime le ricette tipiche che permettono di portare in tavola dei piatti poveri e della tradizione, soprattutto quella contadina. Un vero e proprio viaggio nel gusto, che farà scoprire profumi e sapori nuovi.

Ecco quali sono i ‘famosi’ secondi piatti della cucina ciociara

La cucina tradizionale ciociara è fatta d’ingredienti semplici, ma che al tempo stesso riescono a conferire ai piatti dei sapori unici. Oggi, nello specifico, andremo a mostrare quali soni i secondi piatti tipici della Ciociaria, che è possibile assaggiare nelle locande del posto che li preparano ancora seguendo le ricette di un tempo.

I secondi piatti della cucina ciociara rientro nella categoria dei ‘piatti poveri’ proprio perché realizzati con ingredienti semplici, ma soprattutto sfruttando ciò che un tempo era in possesso dei contadini, come pecore e abbacchi, scopriamoli quindi nel dettaglio:

Abbuoti: si tratta di un involtino fatto con le interiora d’agnello, utilizzando le sue parti meno nobili come budella, frattaglie e trippa; Lumache al sugo: note anche con il nome ciammotte o ciammurache, le lumache al sugo sono un piatto tradizionale amato soprattutto dai palati più sopraffini. La loro ricetta è antichissima, si pensa che risalga addirittura al medioevo; Garofalato: è un piatto a base di carne di pecore che viene speziata con chiodi di garofano. Richiede lunghi tempi di cottura e di preparazione, ma che garantiscono un ottimo risultato finale; Pollo alla ciociara: un piatto tipico dell’antica tradizione ciociara, quando si allevavano i polli in casa e con essi si preparavano dei piatti sani e sostanziosi; Abbacchio Ciociaro: un secondo piatto ricco, che richiede alcuni giorni per il risultato finale, soprattutto perché la carne avrà bisogno di una lunga marinatura.

Insomma, le bontà di certo non mancano, non resta che provarle tutte e immergersi ancora di più in questa incredibile cultura.