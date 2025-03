Pasqua 2025: le mete che non puoi assolutamente perdere

Dal mare alla montagna passando per le città d’arte, ecco cinque mete diverse in cui poter trascorrere il ponte di Pasqua 2025.

Pasqua si avvicina e se si vuole passare fuori il lungo weekend di questa festività bisogna cominciare ad organizzarsi per davvero. Meglio ancora se parliamo di mete low cost.

Pasqua è uno di quei periodi dell’anno in cui chi può ne approfitta per trascorrere qualche giorno fuori casa. Quest’anno poi c’è il grande vantaggio di una festività che cade verso la fine del mese di Aprile in concomitanza con la ricorrenza della Liberazione. Da ponte di qualche giorno, le vacanze di Pasqua possono trasformarsi una vera lunga vacanza.

Ma quali sono le mete da non perdere per questa Pasqua 2025? Come sempre destinazioni variano a seconda dei gusti passando dal mare alla montagna fino, ovviamente, alle città d’arte. Sono 5 in particolare le mete imperdibili per quest’anno e che hanno il grande vantaggio di essere anche low cost rispetto alle altre.

Ponte di Pasqua 2025, le mete da prendere in considerazione

Si potrebbero scegliere tantissime città d’arte, la nostra Italia ne è davvero piena, ma è vero anche che proprio durante i ponti Firenze come Roma, Napoli o Venezia vivono un overtourism che non permette di godere appieno delle bellezze che nascondono. Potrebbe essere quindi ideale puntare su città d’arte “minori” magari perché ancora poco considerate sotto questo aspetto. un esempio? Mantova.

Visitare la città Lombarda nei giorni di Pasqua è davvero l’ideale; un po’ per le celebrazioni religiose, come la processione dei Sacri Vasi il venerdì, sia perché parliamo di un gioiellino patrimonio UNESCO, immancabili la Cattedrale e il Parco del Mincio.

Grande classico forse, ma particolarmente abbordabile in questo periodo sono le Cinque Terre in Liguria. Facilmente raggiungibili in treno da Genova o comodamente in macchina, i borghi della costa ligure sono tra i più invidiati al mondo. Per risparmiare un po’ si può decidere di soggiornare nei borghi interni, meno conosciuti ma altrettanto belli, come Pignone.

Chi cerca il mare potrebbe fare un salto a Procida. Anche sull’isola campana le celebrazioni pasquali sono davvero suggestive. Trattandosi poi della fine di aprile potrebbe esserci l’opportunità di fare il primo bagno. Più in generale, l’isola ha piccole chicche che la rendono facilmente visitabile in un paio di giorni.

Per chi pensa ad un viaggio all’estero due le mete da prediligere: da una parte la Foresta Nera in Germania ideale per chi ama i percorsi trekking all’aria aperta e lasciarsi affascinare dai piccoli villaggi che la circondano. Dall’altra potrebbe essere interessante fare il tour dei castelli della Transilvania in Romania. Prezzi un po’ più alti in questo caso, ma in 5 giorni si può facilmente fare un itinerario del Paese partendo dalla capitale Bucarest.