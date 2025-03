Prelievi bancomat, nuove restrizioni: d’ora in poi sarà impossibile ritirare più di questa cifra

Attenzione ai prelievi, nuova stretta in arrivo e nuove pesanti restrizioni: d’ora in poi non sarà più possibile prelevare più di questa cifra.

Che i pagamenti con i contanti non siano più visti di buon occhio da tempo è cosa nota e ce ne siamo accorti tutti. Molti esercenti, dalla pandemia di Covid in avanti, hanno deciso – forse soprattutto per ragioni di igiene e di sicurezza – di accettare solo pagamenti con carte di credito o con bancomat.

Inoltre anche solo prelevare i contanti sta diventando un’impresa ardua: in molte banche, già da un paio di anni, non viene più effettuato il servizio cassa e gli sportelli ATM stanno progressivamente sparendo dalle nostre città. Un segnale del cambiamento dei tempi? Sicuramente sì.

Del resto girare per le città con un portafoglio pieno di banconote è decisamente rischioso come è rischioso viaggiare con molti contanti. Inoltre i contanti sono terreno fertile per evasione fiscale e riciclo di denaro: insomma meglio usarli solo in situazioni in cui non si può fare altrimenti. A breve usarli diventerà quasi impossibile in quanto sarà impossibile prelevare al di sopra di certe cifre: piovono dall’alto nuove restrizioni.

Prelievi bancomat: ecco quando potremo prelevare al massimo d’ora in poi

Se hai ancora l’abitudine di pagare tutto con i contanti e, quindi, andare spesso a prelevare, sappi che quest’abitudine dovrai togliertela in quanto arrivano nuove strette e nuove restrizioni: d’ora in avanti non sarà più possibile prelevare più di una certa cifra che, per molti, è piuttosto esigua.

Stop ai prelievi dei contanti: la strada verso cui ci stiamo dirigendo sembra urlare proprio questo. I continui prelievi e, dunque, i pagamenti con i contanti facilitano non solo la trasmissione di eventuali germi e batteri ma agevolano, soprattutto attività illecite tra cui l’evasione fiscale ai danni dello Stato e di tutta la comunità.

Pertanto, in molti istituti di credito, d’ora in vanti, non sarà più possibile prelevare più di 250 euro al giorno. Non in tutti certamente: in alcuni resterà ancora consentito arrivare fino a 500 o a 1000 ma saranno sempre meno le banche che accetteranno prelievi giornalieri così importanti. Pertanto una persona si vedrà costretta ad andare a prelevare più volte nel corso della settimana se vorrà continuare ad usare il denaro contante.

Per quanto riguarda il limite mensile consentito, la maggior parte delle banche consente di arrivare fino a 5000 euro anche se alcuni istituti ammettono prelievi mensili fino a 10.000 euro. Superata tale soglia, però, la banca è obbligata a informare l’Unità di Informazione Finanziaria la quale, se lo riterrà opportuno, dopo un’accurata analisi potrà avvisare la Guardia di Finanza.

Come mai questa nuova stretta? L’obiettivo principale è la lotta all’evasione ma non solo: è urgente che il nostro Paese faccia un passo avanti in tal senso e si allinei con gli altri Paesi europei in materia di antiriciclaggio limitando l’uso del denaro contante. Non solo: limitare i contanti sarà anche una spinta per l’economia nazionale in quanto darà l’opportunità di crescere al mercato dei servizi digitali.