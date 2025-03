Ho scoperto come non perdere nemmeno un Bonus: ora il mio portafoglio è salvo!

Potreste essere tra i cittadini che stanno perdendo un sacco di soldi. La lista dei Bonus è talmente lunga che qualcuno potrebbe esservi sfuggito.

Tra nuovi e vecchi Bonus, modifiche alle agevolazioni e sussidi automatici è legittimo il timore di non essere aggiornati sulle incredibili opportunità di risparmio a portata di mano. Ecco perché è importante capire come accedere alla lista delle tante occasioni da richiedere subito.

Sussidi a famiglie, lavoratori, imprese sono necessari considerando la situazione economica italiana. L’alto costo della vita non è supportato in tantissimi casi da stipendi e pensioni adeguati. Mutui e affitti tagliano notevolmente il budget mensile, se si aggiungono le bollette e tutte le spese indispensabili per poter sopravvivere si arriva ad importi altissimi. Nelle famiglie c’è bisogno che entrambi i membri della coppia lavorino per ottenere un’entrata soddisfacente e soprattutto per mantenere i figli.

Si parla tanto di inverno demografico e di necessità di nuove nascite ma avere dei figli costa, a qualsiasi età. I Bonus erogati dal Governo – oppure dai Comuni o dalle Regioni – servono proprio per risollevare i nuclei familiari impedendo che cadano in un baratro profondo fatto di povertà e degrado. Nonostante gli aiuti in Italia ci sono oltre 5 milioni di poveri assoluti, figuriamoci se non ci fossero. Il problema è che non tutti sanno di poter richiedere dei sussidi.

Ecco come conoscere tutti i Bonus erogati dall’INPS nel 2025

I CAF sono a conoscenza degli aiuti che lo Stato eroga ai cittadini, specialmente a quelli in forte difficoltà economica. Basterà recarsi presso un Centro per conoscere i sussidi da richiedere e lasciarsi aiutare ad avanzare richiesta. L’INPS, poi, mette a disposizione degli utenti un’intesa sezione sul portale ufficiale dedicata ai sostegni per i cittadini. Come si accede?

Entrate nel sito inps.it e nella Home Page selezionate “Sostegni, sussidi e Indennità” che si trova sotto la barra di ricerca. Si aprirà una pagina con un menù con tanti voci diverse. Da “Per disoccupati” a “Per genitori” fino a “Per spese sanitarie” passando per “Studio e formazione”. Non manca, poi, la sezione dedicata ai nuclei familiari e quella per disabili/invalidi/inabili. C’è anche una pagina rivolta ai lavoratori dipendenti e autonomi.

Cliccando sulla voce di interesse si aprirà un’altra pagina con l’elenco dei servizi per la richiesta di sussidi. Per approfondire requisiti e condizioni non sarà necessario accedere all’area personale MyINPS, basterà selezionare la voce “approfondisci” accanto al servizio di interesse mentre saranno richieste le credenziali digitali per inoltrare domanda telematicamente selezionando “Utilizza il servizio”.