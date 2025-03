Domicilio digitale, la novità dell’Agenzia delle Entrate: cos’è e come funziona il nuovo servizio

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni ed i chiarimenti sul nuovo servizio per eleggere un domicilio digitale: come funziona e a chi è rivolto.

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è stato lanciato un nuovo servizio che permette di semplificare e rendere più sicura la ricezione delle comunicazioni ufficiali rivolte a persone fisiche, professionisti ed enti di diritto privato che non hanno l’obbligo di iscriversi ad albi o registri professionali.

La nuova funzionalità consente a questi soggetti poter eleggere un domicilio digitale speciale potendo ricevere direttamente sulla Pec (Posta elettronica certificata) le comunicazioni e gli atti ufficiali sia che si tratti di documenti che non richiedono obbligo di notifica che di quelli che devono essere notificati per legge. L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni per la procedura di attivazione del servizio sul proprio sito.

Domicilio digitale, come attivare e come funziona il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo servizio per eleggere un domicilio digitale speciale, una funzionalità che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione delle pratiche burocratiche.

Il servizio, come spiega l’ente, è rivolto alle persone fisiche ed ai professionisti ed enti di diritto privato che non hanno l’obbligo di iscriversi ad albi o registri professionali. Si tratta, dunque, dei soggetti che non hanno alcun obbligo di registrazione all’Ini-Pec (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), per quest’ultimi le notifiche vengono inviate all’indirizzo segnato a Ini-Pec.

Il domicilio digitale permetterà a chi lo attiva di ricevere le comunicazioni e gli atti ufficiali, anche quelli con l’obbligo di notifica, direttamente sull’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all’ente. Il nuovo servizio riguarda anche gli atti inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per attivare il sevizio sarà necessario recarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e accedere mediante Spid, Cie o Cns. Una volta effettuato l’accesso, basta recarsi nella sezione dedicata ed indicare un indirizzo Pec valido. A questo punto, il richiedente riceverà un codice di verifica che permetterà di convalidare l’attivazione. In ogni momento, è possibile modificare o revocare il servizio utilizzando la procedura appena descritta. Infine, è necessario sapere che non si possono associare più indirizzi email ed il domicilio digitale non può essere associato ad indirizzi Pec già indicati da altri soggetti.

Dopo l’attivazione, le notifiche inviate all’indirizzo indicato come domicilio digitale speciale saranno ritenute valide e non si potrà opporre eccezioni che riguardano la forma e la data della spedizione, dunque, è necessario fornire una Pec di cui si abbia la titolarità.