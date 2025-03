Sciopero trasporto pubblico dal 16 al 19 marzo: gli orari delle proteste

Pendolari, studenti e turisti devono prepararsi a quattro giornate di fuoco. Dal 16 al 19 marzo sono previsti tre scioperi dei trasporti pubblici.

Trasporti pubblici bloccati in tutta Italia. A rischio treni, traghetti, autobus e aerei nelle giornate dal 16 al 19 marzo. I sindacati non danno alcuna tregua e sconvolgono i piani dei cittadini oramai stanchi di questa situazione in cui a rimetterci sono sempre e solo i viaggiatori.

Si fermerà l’Italia dei trasporti un’ennesima volta. Il calendario di marzo degli scioperi è ricco di eventi a partire da domenica 16 marzo. I primi a fermarsi saranno gli addetti negli aeroporti, nei giorni successivi lo sciopero coinvolgerà i treni di Trenitalia, Trenord e Italo e, infine, sono previsti disagi nei collegamenti marittimi. Tre scioperi di grande portata in quattro giorni, un’ondata di mobilitazioni da nord a sud sia nel settore ferroviario che marittimo che aeroportuale. Le ripercussioni per pendolari, turisti, studenti e per chi si sposta verso le isole saranno notevoli. In fondo questo è l’obiettivo dei sindacati che hanno proclamato le proteste su scala nazionale, creare il maggior numero di disagi possibile per far valere le proprie rimostranze.

Gli scioperi giorno per giorno a marzo

Si inizia il 16 marzo con lo sciopero del personale degli aeroporti italiani. Dalle ore 12.00 alle 16.00 si fermerà il personale di Techno Sky responsabile della gestione e manutenzione dei sistemi Enav a Milano Malpensa. Si aggiunge lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Flai Trasporti e Servizi. Ad incrociare le braccia il personale dell’handling in ogni scalo aeroportuale della nazione. Di conseguenza bisogna aspettarsi disagi al check-in, all’assistenza a terra e al carico/scarico dei bagagli.

Seguiranno martedì 18 marzo tre scioperi che creeranno disagi sia a chi si sposta in treno sia a chi viaggi in aereo o dovrà prendere un traghetto. Il sindacato USB Lavoro Privato ha indetto uno sciopero plurisettoriale nel comparto ferroviario dalla durata di 24 ore, dalle 21.00 di martedì alle 20.59 di mercoledì 19 marzo. Si fermerà anche il trasporto pubblico locale su rotaia per l’intera giornata del 19 marzo.

Per il 18 marzo è indetto anche uno sciopero di 24 ore del personale Sea Prime presso Milano Linate. Potrebbero verificarsi cancellazioni di voli o ritardi nelle partenze. Nel comparto marittimo, invece, il personale della compagnia Caronte & Tourist Isole Minori sciopererà per 48 ore dalle ore 5.00 del 18 marzo alle 4.59 del 20 marzo. La giornata del 19 marzo sarà un incubo per chi viaggia in treno. Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper si fermeranno dalle 9.01 alle 16.59 per la protesta proclamata da UGL, Ferrovieri, ORSA trasporti e FAST-Confsal.