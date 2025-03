Piace a pochi ma è fondamentale per la salute: il piatto consigliato dai nutrizionisti. – (viagginews.com)

C’è un alimento che non viene molto apprezzato ma stando ai nutrizionisti introdurlo nella dieta può fare la differenza.

Non è facile determinare cosa preveda un’alimentazione sana. Per alcuni significa introdurre frutta e verdura in quantità ed eliminare la carne, per altri eliminare gli eccessi di grassi e zuccheri ma senza fare grosse rinunce. Se si chiede ai nutrizionisti la verità sta nel mezzo, perché una dieta bilanciata deve essere varia e non prevedere sempre gli stessi cibi.

Il motivo per cui gli esperti insistono molto su questo punto è dovuto a due motivi. Il primo è che mangiare sempre gli stessi piatti finisce con l’annoiare e mangiare diventa uno sforzo notevole. In più un’esposizione prolungata agli stessi alimenti può facilitare la comparsa di allergie e intolleranze, perché il nostro organismo tende ad andare in sovraccarico per alcune sostanze.

Ciò che possiamo ricavare da questa considerazione è che per la salute è funzionale anche provare cibi che di solito si ignorano. Sono svariati gli alimenti che pur dando un apporto nutritivo bilanciato si scartano a prescindere perché sono in pochi ad apprezzarli davvero. Ce n’è uno in particolare che andrebbe reintrodotto nella dieta prima possibile per le sue proprietà.

Un cibo prezioso che ritorna dal passato

Precisiamo subito che non stiamo parlando di un prodotto di origine esotica, ma di una pietanza che ha vissuto i suoi tempi d’oro all’epoca dei Romani. Lo si serviva durante i banchetti ed era considerato una prelibatezza, per quanto il suo retrogusto amaro oggi non sia troppo gradito. Parliamo del fegato di vitello, anche se non è raro trovare in tavola anche quelli di volatile.

Questo organo risulta ricchissimo di proteine, di vitamina A e di vitamina B12, fondamentale per le donne in dolce attesa. In più dato che il fegato ha la funzione di accumulare il ferro è una fonte importante di questo minerale, perfetto per chi mostra una carenza nelle analisi del sangue. Si tratta però senza dubbio di un alimento pesante, che bisogna sapere come cucinare.

Il fegato come tutte le interiora va consumato finché è freschissimo. Per esserne sicuri all’aspetto deve presentarsi rosso scuro nel caso del vitello e rosa o bianco se si prende quello di pollo. La cottura adatta è ad alta temperatura, quindi sopra i 200°C, e non deve essere approssimativa ma andare in profondità. Viene bene soprattutto al forno, accompagnato con cipolle rosse.