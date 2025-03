Lolita Lobosco sparita dalla tv, che fine ha fatto? Trapela un dettaglio sulla quarta stagione

Dopo un lungo silenzio, qualche indiscrezione riguardo l’amatissima Lolita Lobosco: dov’è finita?

Una straordinaria Luisa Ranieri, interprete dell’affascinante vicequestore di Bari. Finora sono state realizzate tre stagioni e, nell’ultima, la protagonista è costretta a fare i conti con il proprio passato: infatti ritorna Angelo, ex amore di ‘Loli’, quando era solamente una ragazzina.

Ormai, entrambi adulti, si incontrano nuovamente ma questo revival porta con sé dei segreti. Le ultime scene finali vedono l’uomo sacrificarsi – si è ritenuto fosse morto durante l’esplosione. Fortunatamente riesce a salvarsi e riparte – Lolita, ancora una volta, deve lasciarlo andare.

Trascorso poco più di un anno, molti domandano la quarta stagione. Solitamente le prime indiscrezioni sorgono dopo pochi mesi, in alcuni casi la conferma arriva prima di subito. Per questa situazione, invece, vi è ancora un’attesa estenuante perché nessuno si pronuncia, almeno fino ad oggi.

Lolita Lobosco 4 si farà? Novità sulla nuova stagione

Un finale che lascia spazio all’interpretazione. Magari aperto oppure si è chiuso un ciclo, tuttavia non significa lasciar perdere, confidando sulla fervida creatività degli sceneggiatori. Chiunque sta dando Lolita per dispersa, difatti non comparirebbe nemmeno nel palinsesto autunnale 2025/2026.

Intanto si vogliano tranquillizzare i fan di Lobosco: lei c’è. Ma non a breve. Già a suo tempo, l’attrice partenopea avrebbe ipotizzato un suo ritorno nei panni del Vicequestore fra un paio d’anni. Dunque il personaggio è in pausa, al momento. Luisa Ranieri ha sentito la necessità di distaccarsene.

Una scelta che la sta portando a vivere nuove esperienze, anche a livello internazionale – per esempio il film su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp. Oppure una delle ultime fatiche cinematografiche, Diamanti di Ozpetek. Ciononostante è affezionata a Lolita, la sensuale vicequestore su tacco 12.

Oltretutto la scrittrice di romanzi che ha dato vita al personaggio, Gabriella Genisi, recentemente ha pubblicato una nuova storia, dal titolo Una Questione di Soldi. Quindi il materiale su cui costruire un’eventuale quarta stagione ci sarebbe. Bisogna solo pazientare perché non sarà immediato.

Intanto, sulla base del racconto appena uscito, un’altra indagine per Lolita Lobosco: l’omicidio di una donna che le somiglia moltissimo. Scaverà nel suo privato affinché trovi la soluzione del caso sebbene le ricerche delineino il profilo della vittima come avida, priva di empatia e sola. Non mancherà la sua squadra.

Infatti tornano Esposito, Forte e Marietta, quest’ultima con una proposta inaspettata. E, chissà, ci sarà spazio per un nuovo amore, dopo Angelo? I prossimi mesi saranno cruciali, nel caso in cui si volesse dare inizio a una prima bozza di sceneggiatura.