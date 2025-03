Bonus patente: disponibili 2.500 euro per coprire le spese della licenza di guida

Bonus patente 2025: requisiti, importi e tempistiche per accedere al contributo destinato alle patenti

Il bonus patente è un’opportunità significativa per i giovani che desiderano avviarsi alla professione di autotrasportatore, offrendo un sostegno economico per ottenere le patenti necessarie. Questa iniziativa, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permette di coprire fino all’80% delle spese per il conseguimento di brevetti professionali, con un importo massimo di 2.500 euro.

Il contributo è destinato ai cittadini italiani o dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 ei 35 anni e sarà disponibile fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento dei fondi. L’incentivo riguarda esclusivamente le patenti necessarie per il trasporto di merci e persone, tra cui le categorie C, C1, CE, C1E per i mezzi pesanti e D, D1, DE, D1E per il trasporto di persone. Inoltre, copre anche la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), un requisito indispensabile per esercitare la professione di autotrasportatore. Non è invece previsto alcun contributo per le patenti di veicoli privati, come auto e moto.

L’accesso al bonus patente avviene attraverso un sistema di voucher digitali, utilizzabili presso autoscuole o enti di formazione accreditati. Una volta ottenuta, il buono deve essere attivato entro 60 giorni, altrimenti viene annullato e le risorse vengono riassegnate ad altri richiedenti. Dopo l’attivazione, il candidato ha a disposizione 18 mesi per completare la formazione e ottenere il brevetto. Se non si ottiene il titolo entro il tempo previsto, il bonus viene revocato e il finanziamento torna disponibile per altri candidati.

Come posso richiedere il Bonus patente 2025?

Per presentare la domanda è necessario registrarsi sulla piattaforma online dedicata al bonus patente. L’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS. Dopo aver effettuato l’accesso, si deve compilare il modulo disponibile nell’area beneficiario e attendere l’emissione del voucher. Solo le autoscuole accreditate possono accettare questi buoni per il pagamento della formazione.

Attualmente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora comunicato i dati di riapertura della piattaforma per il bonus patente 2025. I fondi previsti per il 2024 risultano esauriti, e la piattaforma è momentaneamente chiusa. Tuttavia, dato che il programma è valido fino al 31 dicembre 2026, è probabile che nei prossimi mesi saranno aperte nuove finestre per presentare la richiesta. Chi è interessato deve monitorare i canali ufficiali per restare aggiornato.

Il bonus patente è una grande opportunità per i giovani aspiranti autotrasportatori, facilitando l’accesso a una professione essenziale per l’economia italiana ed europea. Con il crescente bisogno di conducenti qualificati nel settore del trasporto merci e passeggeri, ottenere il bonus può rappresentare un importante passo verso un’occupazione stabile e ben retribuita. Per non perdere questa occasione, è fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla riapertura delle domande.