Arriva la decisione RAI su Montalbano: quando torna in tv

Il commissario Montalbano è uno dei personaggi più amati della televisione e della letteratura italiana. La RAI ha preso in tal senso una decisione molto importante: ecco quando può tornare sui nostri piccoli schermi.

Si tratta di un personaggio iconico, dal momento che tutti gli italiani lo conoscono. Prima per i romanzi scritti in maniera magistrale da uno dei più grandi scrittori contemporanei delle nostre parti, vale a dire Andrea Camilleri. Poi per la perfetta trasposizione sul piccolo schermo. Il ruolo di Montalbano, come è altrettanto noto a più, è interpretato da Luca Zingaretti, il cui volto è ormai associato in maniera inevitabile al celebre commissario di Vigata ed alle sue azioni. Per tutti i fan di questa storia arrivano adesso delle notizie a dir poco importanti.

Prodotta nel periodo di tempo che va dal 1999 al 2021, le varie stagioni su Montalbano contano in tutto 37 episodi che sono diventati iconici nell’immaginario collettivo. Ancor di più per quelli che già amavano il personaggio dai romanzi di Camilleri. In tal senso, però, la RAI ha deciso di fare un regalo a tutti i cittadini dal momento che riproporrà le vicende di questo noto personaggio. Andiamo a vedere quando questo accadrà ed in quale occasione, augurando a tutti una buona lettura.

Montalbano torna in TV: tutti i dettagli a riguardo

Si tratta di un fenomeno di massa a tutti gli effetti, dal momento che il commissario di Vigata ha attraversato decenni e generazione senza mai perdere il suo fascino e l’interesse che riusciva a destare. In tal senso, arriva una decisione importante da parte della RAI, che riproporrà tutti i 37 episodi che compongono le stagioni trasmesse nel periodo che va dal 1999 al 2021. Ed il motivo dietro questa decisione comunque forte ed importante è presto spiegato.

Ovviamente si rispetterà l’ordine cronologico delle pubblicazioni e tutto nasce dal tentativo di omaggiare Andrea Camilleri per il suo centenario. Nato nel 1925, infatti, quest’anno cade il suo centenario e sarà un momento di forte commozione per tutti. La trasmissione dei vari episodi che compongono questa serie iconica inizierà il 27 aprile e sarà una occasione praticamente per tutti. Per i più grandi, per andare a rievocare dei ricordi sicuramente forti nella propria mente. Ma anche per i più giovani.

In questo modo, infatti, anche loro avranno la possibilità di conoscere e di scoprire il commissario Montalbano, oltre che di godere delle forti emozioni che questa serie TV è in grado di regalare. Insomma, bisogna ancora aspettare poco più di un mese e poi sarà di nuovo il momento in cui le avventure del commissario più famoso d’Italia tornino nelle nostre case.