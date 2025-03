Uova di Pasqua nei supermercati, ecco che cosa rischi se le pesi: i provvedimenti sono severissimi – viagginews.com

Non sarà più possibile pesare le uova di Pasqua all’interno dei supermercati. Si rischia di andare incontro a provvedimenti molto seri.

Nei supermercati si iniziano già a vedere le prime uova di Pasqua. Proprio come gli scorsi anni, i collezionisti stanno cominciando ad acquistare le loro collezioni preferite per cercare di trovare tutte le sorprese. Quelle di Harry Potter sono tra le più ambite, ma anche i Pokemon stanno riscontrando un certo successo. Per tante persone, l’idea di trovare dei doppioni è inammissibile.

Per questo motivo, è stato escogitato un sistema per ridurre al minimo tale possibilità. Basta usare la bilancia del reparto ortofrutta e pesare tre o quattro uova contemporaneamente. Grazie al peso e alle informazioni raccolte sul web, è possibile scoprire cosa contengono veramente. Il fenomeno si è esteso a tal punto da spingere i negozianti a prendere dei provvedimenti severissimi.

Provvedimenti severissimi per chi pesa le uova di Pasqua: non si potrà più fare

Pesare le uova di Pasqua nei supermercati è diventata una consuetudine. Le persone sono disposte a tutto pur di trovare la loro sorpresa preferita. Così, si servono delle bilance presenti nel reparto ortofrutta per scoprire il peso dell’oggetto che hanno in mano. Basta effettuare una rapida ricerca sul web per scoprire che ogni sorpresa ha un determinato peso. Questo rende tutto più semplice, almeno per i clienti.

I commercianti, al contrario, non ne possono più di assistere a queste scene. Si crea un gran disordine e le persone che hanno davvero bisogno della bilancia per pesare la frutta e la verdura devono attendere file interminabili. Per questo motivo, molti supermercati si stanno attrezzando con appositi cartelli. Vengono collocate accanto alle bilance, in modo da non lasciare spazio ai dubbi.

Dato che, come dimostrato dagli avvenimenti dell’anno scorso, questo non basta a contenere il fenomeno, buona parte dei punti vendita ha deciso di agire con provvedimenti ben più severi. Coloro che, nel tentativo di pesare le uova e di rimetterle al loro posto, verranno sorpresi a danneggiarle in qualsiasi modo, saranno costretti ad acquistarle.

Il cioccolato è molto delicato. È sufficiente urtarlo per romperlo e per rendere quel prodotto invendibile. Dal punto di vista economico, sono i supermercati a rimetterci. Di conseguenza, è necessario fare qualcosa per impedire di trasformare il reparto dedicato alla Pasqua in uno spazio disordinato e senza regole. La speranza è che ciò sia sufficiente a tenere sotto controllo il fenomeno.