Non ne potevo più delle blatte in casa: con questi rimedi della nonna le ho allontanate in maniera naturale – viagginews.com

Fra gli insetti che possono entrare in casa ci sono le blatte: per fortuna si possono allontanare utilizzando dei rimedi della nonna naturali. Ecco quali sono.

Con l’arrivo della primavera si iniziano a tenere aperte le finestre per più tempo e si stende il bucato fuori ad asciugare. Tuttavia in questo modo è più facile che degli ospiti indesiderati entrino in casa. Fra mosche, cimici, scarafaggi, ci possono essere anche le spaventose blatte. Il loro aspetto e la loro grandezza sono sgradevoli agli occhi di molte persone.

Inoltre, possono contaminare cibi e superfici e dunque possono rappresentare un rischio per la salute. Ci sono in commercio insetticida e repellenti per tenerle lontane, tuttavia esistono anche rimedi della nonna naturali che possono aiutare a fronteggiarle. Ecco come fare.

I rimedi della nonna per tenere lontane le blatte

Le blatte sono alcuni degli insetti che possono entrare facilmente in casa. Queste amano i luoghi bui e umidi e quindi si possono rinvenire dietro mobili, sotto gli elettrodomestici o nei tubi di scarico. Oltre ai repellenti e agli insetticida presenti in commercio, si possono tenere lontane usando dei rimedi della nonna naturali.

In particolare, possono funzionare per tenere lontane le blatte:

Bicarbonato e zucchero : è sufficiente mescolarli in parti uguale e mettere la miscela nelle aree dove si trovano le blatte. Queste saranno attratte dallo zucchero ma, ingerendo anche il bicarbonato, quest’ultimo reagirà con gli acidi presenti nel loro sistema digestivo, causandone la morte. Questo metodo è semplice, economico e sicuro per gli ambienti domestici.

: è sufficiente mescolarli in parti uguale e mettere la miscela nelle aree dove si trovano le blatte. Queste saranno attratte dallo zucchero ma, ingerendo anche il bicarbonato, quest’ultimo reagirà con gli acidi presenti nel loro sistema digestivo, causandone la morte. Questo metodo è semplice, economico e sicuro per gli ambienti domestici. Foglie di alloro : questa pianta molto usata in cucina, è un repellente naturale per le blatte. Basta inserirne qualche foglia dietro ai mobili, agli elettrodomestici o ovunque ci siano i loro nidi.

: questa pianta molto usata in cucina, è un repellente naturale per le blatte. Basta inserirne qualche foglia dietro ai mobili, agli elettrodomestici o ovunque ci siano i loro nidi. Acqua e sapon e: dopo aver mescolato del sapone in acqua in un flacone spray, si può erogare la soluzione direttamente sulle blatte, causandone la morte.

e: dopo aver mescolato del sapone in acqua in un flacone spray, si può erogare la soluzione direttamente sulle blatte, causandone la morte. Ammoniaca: il suo odore pungente è sgradevole per le blatte. Dunque basterà aggiungere due tazze di ammoniaca ad un secchio d’acqua e versarlo nei lavandini o negli scarichi per creare una barriera olfattiva che aiuta a prevenire la loro comparsa.

Acido borico : basterà mescolarlo a farina bianca e zucchero per creare un rimedio utile contro le blatte. Queste saranno attratte dallo zucchero ma mangeranno anche acido borico, morendo. L’unica controindicazione di questo ingrediente è che può essere tossico, e quindi meglio non usarlo in presenza di bambini o animali domestici.

: basterà mescolarlo a farina bianca e zucchero per creare un rimedio utile contro le blatte. Queste saranno attratte dallo zucchero ma mangeranno anche acido borico, morendo. L’unica controindicazione di questo ingrediente è che può essere tossico, e quindi meglio non usarlo in presenza di bambini o animali domestici. Vaselina : basterà spalmarla in una bottiglia di plastica tagliata a metà dentro cui mettere come esche delle bucce di frutta. Questa è una trappola letale per le blatte che entreranno e non usciranno più.

: basterà spalmarla in una bottiglia di plastica tagliata a metà dentro cui mettere come esche delle bucce di frutta. Questa è una trappola letale per le blatte che entreranno e non usciranno più. Olio di menta piperita : sarà sufficiente diluire alcune gocce in acqua e spruzzare nelle zone dove sono presenti le blatte, che subito si allontaneranno.

: sarà sufficiente diluire alcune gocce in acqua e spruzzare nelle zone dove sono presenti le blatte, che subito si allontaneranno. Acqua: riempiendo un vasetto per metà con acqua, basterà posizionarlo vicino ai muri o dove sono presenti di solito le blatte, per intrappolarle in poco tempo (perché saranno attratte dall’acqua).

Dunque, questi sono rimedi della nonna naturali contro le blatte ma per evitare infestazioni è essenziale anche tenere pulita la casa, rimuovere periodicamente residui di cibi e sigillare fessure e crepe nei muri. Se l’infestazione è in atto, la cosa migliore resta contattare una ditta specializzata in disinfestazione.