Meteo prossima settimana, altro che primavera: venti gelidi e temperature sotto la media

Meteo prossima settimana: colpo di scena con il ritorno dell’anticiclone, ma attenzione ai venti freddi dai Balcani e al calo delle temperature

La prossima settimana porterà un cambio significativo delle condizioni meteo in Italia. Dopo un lungo periodo caratterizzato da piogge e nevicate, assisteremo a un colpo di scena con il ritorno dell’anticiclone. Tuttavia, questa fase stabile sarà accompagnata da venti freddi dai Balcani, che influenzeranno le temperature soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

L’Equinozio di Primavera, che cade giovedì 20 marzo, segnerà ufficialmente l’inizio della nuova stagione. In questo giorno particolare, il Sole si trova esattamente allo zenit dell’Equatore, garantendo la perfetta equidistanza tra luce e buio. Con questo cambiamento astronomico, si verificherà anche un’importante trasformazione nelle condizioni atmosferiche, grazie alla risalita dell’anticiclone dal Nord Africa.

Questo fenomeno porterà un generale miglioramento del tempo su gran parte del Paese, ma non senza qualche eccezione. Infatti, sebbene le giornate saranno prevalentemente soleggiate, la presenza di correnti d’aria più fredde dai Balcani manterrà le temperature su valori inferiori alla media stagionale. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la fase instabile caratterizzata da perturbazioni e precipitazioni sta per concludersi. Gli ultimi episodi di maltempo si registreranno lunedì 17 marzo, con piogge più insistenti al Nord-Est e sulle regioni centrali e meridionali.

Temperature in calo: ecco le regioni più colpite dai venti freddi

A partire da martedì 18 marzo, l’anticiclone africano inizierà ad espandersi dall’interno del deserto del Sahara verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, determinando una decisa stabilizzazione atmosferica.

Tuttavia, il lato orientale dell’alta pressione resterà vulnerabile, permettendo l’afflusso di venti freddi dai Balcani che, pur non rovinando il bel tempo, contribuiranno a mantenere un clima piuttosto fresco per il periodo. Le temperature, infatti, risulteranno inferiori alla media di qualche grado, specialmente nelle regioni settentrionali e centrali. Nonostante il colpo di scena con il ritorno dell’anticiclone, è bene non abbassare la guardia. La Primavera è una stagione di transizione, spesso caratterizzata da repentini sbalzi meteorologici. Se nei prossimi giorni il dominio dell’alta pressione porterà condizioni stabili e asciutte, per la fine di marzo potremmo assistere a un nuovo cambio di scenario.

Le tendenze meteo indicano infatti il possibile ritorno del maltempo, con una serie di fronti instabili in arrivo dal Nord Atlantico. Questi sistemi perturbati potrebbero riportare piogge e temporali su diverse regioni italiane, segnando ancora una volta un brusco cambiamento nel quadro meteorologico. In conclusione, la prossima settimana vedrà un vero colpo di scena con il ritorno dell’anticiclone, ma sarà accompagnato da venti freddi dai Balcani che manterranno le temperature più basse del normale. Un inizio di Primavera dunque all’insegna del sole, ma con un clima frizzante, prima di un possibile nuovo peggioramento verso la fine del mese.