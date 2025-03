Assistente di volo spiega perché non dovresti bere caffè prima di partire: il motivo è incredibile

Prima di salire sul prossimo aereo faresti meglio a non bere del caffè: la motivazione arriva direttamente da un’assistente di volo.

Ogni giorno, sono migliaia le persone che prendono un aereo, magari per la prima volta, per i più svariati motivi. C’è chi lo fa per raggiungere una meta esotica su cui passare giorni di puro relax, chi lo fa per impegni lavorativi improrogabili e chi invece vuole fare una sorpresa alla propria famiglia, da cui è stato lontano per troppo tempo.

Indipendentemente da quale sia la motivazione, viaggiare in aereo è sicuramente un modo per percorrere intere miglia di chilometri in pochissimo tempo, senza fatica e soprattutto stando comodamente seduti a leggere un buon libro. Tuttavia, per alcuni quest’esperienza potrebbe poi non essere così piacevole, soprattutto se durante il volo si inizieranno ad avvertire dei disagi fisici.

Ecco perché sarebbe meglio non bere caffè prima di mettersi in volo

Se per alcuni viaggiare in aereo è un’esperienza entusiasmante, per altri si potrà rivelare un vero e proprio incubo e non riguarda solo chi ha la paura di volare, ma terrà in considerazione anche tutti coloro che avvertono dei veri e propri malesseri fisici durante il volo. Ebbene, secondo un’assistente di volo è proprio il caffè il principale responsabile di tutto questo malessere.

Se già di per se volare può avere delle piccole conseguenze sulla salute, come una sensazione di malessere generale e orecchie tappate, alcune bevande possono contribuire a peggiorare drasticamente questa situazione. Stando a quanto riportare da un’assistente di volo, il caffè è una di quelle bevande da non bere prima di mettersi in volo. Ma perché non andrebbe mai consumata prima e durante un viaggio in aereo?

Gonfiore, disidratazione e una maggiore sensazione di ansia, sono solo alcune delle controindicazioni che si possono verificare a cause del consumo di caffè. È proprio la caffeina, infatti, a far aumentare la sensazione di malessere durante un volo in aereo. Inoltre, andando ad agire direttamente sul sistema nervoso, la caffeina può far aumentare nettamente la sensazione di ansia, che già normalmente alcune persone hanno. Quindi, per vivere un’esperienza più rilassante, meglio lasciar perdere il caffè e optare per un altro tipo di bevanda, ma che ovviamente non sia alcolica, altrimenti si andrebbe a peggiorare ulteriormente la situazione.