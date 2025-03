Vacanze stancanti e costose addio: ecco perché tutti scelgono la nuova vacanza rilassante ed economica

Le vacanze all’insegna di costosi hotel e biglietti aerei sono passate di moda: sempre più persone stanno optando per una nuova opzione mirata al relax.

Il lavoro e gli impegni quotidiani rendono la vita stressante. Durante una giornata buia e stancante, l’unica fuga dalla realtà può essere pensare alle prossime ferie. Che si tratti anche solo di un weekend o di un periodo più prolungato, le vacanze rappresentano spesso un miraggio che non si vede l’ora di realizzare.

Raggiungere la propria meta per poi godere di qualche giorno di tranquillità però, significa anche mettersi all’opera con angoscianti preparativi. Un viaggio deve essere organizzato in ogni minimo dettaglio. Nonostante le tante opzioni virtuali consentano oggi di curare ogni aspetto tramite semplici procedure online, ciò non significa che questo non richieda uno sforzo mentale.

Dalla prenotazione dei biglietti d’aereo o di treno, alla scelta della proposta più vantaggiosa tra le innumerevoli offerte sulle strutture ricettive. Fino poi a giungere al giorno della partenza, quando bisognerà fare i conti con la valigia e i check-in. A ciò si aggiunge l’importante investimento economico che, per quanto ridotto dagli sconti, peserà in ogni caso sul portafoglio.

Sono queste le motivazioni che stanno spingendo molte persone a modificare il loro punto di vista sulle vacanze, puntando sull’hurkle-durkling. A quanto pare, questa nuova tendenza è la soluzione più amata per una vacanza rilassante e soprattutto, a costo zero.

Hurkle-durkling, cos’è e perché sceglierlo: i vantaggi di una vacanza differente

L’ideale di vacanze è ancora prettamente legato ad all’immagine di un comodo letto d’albergo o di un’amaca che dondola sulla spiaggia. Un obiettivo che è possibile raggiungere, ma solo dopo essersi affannati tra organizzazioni stressanti e spese elevate. Il tutto considerando anche il tempo impiegato per raggiungere la destinazione e rientrare a casa, che si sottrae all’effettivo quantitativo di ore che si trascorrono nel luogo.

Una prospettiva a cui molti hanno deciso di rinunciare, optando per l’hurkle-durkling. Questa difficile parola di origine scozzese risalente al XIX secolo, è legata in realtà al concetto di “poltrire a letto”. Ma come si applica nelle vacanze? Semplicemente scegliendo di non partire per lunghi e faticosi viaggi, preferendo il comfort di casa propria.

Un’esigenza sempre crescente di rallentare e godere dell’attimo presente si fa sentire nella vita di tutti i giorni, quando effettivamente il tempo per crogiolarsi nel proprio relax casalingo non si trova. Ecco allora che interviene questa nuova pratica di benessere, secondo la quale è meglio trascorrere le vacanze in casa in totale beatitudine.

Una scelta che offre numerose opportunità. Una di queste è recuperare il riposo mentale e fisico di cui si ha bisogno, ma anche prendersi cura di sé con delle coccole che raramente ci si può concedere. Può altresì rappresentare l’occasione per leggere quel libro depositato sul comodino con una buona tazza di thè in mano, mentre le candele profumate diffondono il loro aroma gradevole.

Delle azioni in apparenza semplici ma di cui spesso si ha una reale necessità, per ristabilire il proprio equilibrio interiore ed esteriore. Piuttosto che correre tra gite e code interminabili al check-in, l’hurkle-durkling potrebbe essere la nuova vacanza preferita. Il vantaggio in più? Non si spende un euro.