Uomini e donne, tra Sabrina e Giuseppe c’è una svolta: la dama ha rivelato cos’è successo fuori

Anticipazioni Uomini e donne registrazione della nuova puntata: Sabrina, parlando della conoscenza con Giuseppe, ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata.

Sabrina e Giuseppe hanno cominciato a conoscersi, ad Uomini e donne, qualche settimana fa. Inizialmente sembrava che la loro conoscenza procedesse a gonfie vele, dato che entrambi si erano lasciati andare a dichiarazioni molto importanti. Il cavaliere, dopo le prime uscite, le aveva fatto parecchi apprezzamenti, sottolineando di avere occhi solo per lei e di esserne particolarmente affascinato, e lo stesso aveva detto la dama.

In seguito sono nate le prime incomprensioni che hanno portato ad una distanza sempre più notevole. Soprattutto quando Giuseppe ha fatto sapere di essere interessato anche ad Agnese. Da quel momento con Sabrina ha avuto numerosi battibecchi che spesso non hanno trovato soluzione. Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la dama, parlando del loro rapporto, farà una rivelazione del tutto inaspettata.

Uomini e donne, la rivelazione di Sabrina su Giuseppe spiazza il pubblico: ha preso la sua decisione

Sembrava che potesse nascere una bellissima storia d’amore, ma pian piano tra Sabrina e Giuseppe sono sorte le prime incomprensioni che hanno preso il sopravvento nel loro rapporto. La dama si è mostrata particolarmente interessata all’uomo, tanto che gli aveva addirittura chiesto di avere l’esclusiva. Solo che lui ha preferito non concedergliela, perché ancora incerto sui suoi sentimenti.

A quel punto Sabrina aveva fatto sapere di voler chiudere la conoscenza, ma in seguito hanno ricominciato a vedersi. Ma ancora una volta le cose tra i due hanno preso una brutta piega e di recente la dama ha deciso di accettare l’invito di un altro uomo. Non ha comunque messo da parte definitivamente l’interesse per Giuseppe, per questo non ha chiuso la loro frequentazione. Lorenzo Pugnaloni, negli ultimi giorni, ha riportato le anticipazioni della nuova puntata e ha raccontato cos’è successo tra i due protagonisti del trono over.

Ha spiegato che si è parlato soprattutto di loro e che gli è stata dedicata più di un’ora. Alla fine, però, non hanno trovato nessun punto di incontro, tanto che Sabrina ha raccontato di aver bloccato il cavaliere ovunque. Una decisione abbastanza inaspettata, visto il coinvolgimento della donna. Ma non è finita qui, perché Giuseppe ha poi raccontato di essere uscito con due nuove dame. Al centro studio ha parlato delle loro uscite. Ad oggi sembrerebbe quindi che la loro frequentazione sia arrivata ad un punto di rottura.