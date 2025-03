Batteria del cellulare sempre scarica? Stai commettendo questi 4 banali errori

Quante volte nel corso della giornata ci troviamo con la batteria del cellulare “a terra”? E magari proprio quando più ci serve il telefono. Se ti capita spesso, è probabile che tu stia commettendo 4 errori.

Se c’è uno strumento senza cui ormai non potremmo più vivere, è sicuramente il cellulare. A volte personalmente mi chiedo, persino, come abbiamo fatto a vivere per tanti anni senza avere un telefonino sempre con noi per poter chiamare o contattare qualcuno in qualunque momento.

Oggi, a dire il vero, usiamo i nostri cellulari per tutto fuorché per chiamare: li usiamo per chattare su whatsapp o per fare riunioni di lavoro “al volo” mentre non siamo a casa, li usiamo per scrollare sui social o per pubblicare foto e video. I telefonini di oggi sono “tutto in uno” e hanno sostituito, molto spesso, macchine fotografiche, videocamere e computer.

Ma c’è un grosso problema: la batteria. I telefonini degli anni ’90 avevano batterie che duravano fino a 3 giorni: gli attuali smartphone sono da mettere in carica, se va bene, almeno due volte al giorno. Come mai? E’ sicuramente normale che, avendo molte più funzioni, la batteria si scarichi velocemente.

Tuttavia se la tua batteria è a “terra” già dopo un paio di ore dall’ultima ricarica, allora forse sei tu che stai sbagliando qualcosa senza rendertene conto. In particolare ci sono 4 errori – talmente banali e comuni che nessuno capisce che sono errori- che fanno scaricare le batterie del cellulare in un lampo.

Cellulare: ecco gli errori che fanno scaricare la batteria molto più in fretta

La batteria del cellulare sembra conoscerci maglio di quanto noi conosciamo lei e, quasi per farci un dispetto, si scarica sempre nei momenti meno opportuni, magari anche mentre siamo in viaggio. Prima di correre a cambiare telefono, assicurati di non fare questi 4 errori: sono molto comuni e banali ma rovinano moltissimo la batteria dei telefonini.

Il primo errore che quasi tutti noi facciamo è arrivare con la batteria a “0” e poi lasciare il telefono in carica tutta la notte. Oltre ad essere un inutile spreco di energia che fa lievitare le nostre bollette della luce, questo comportamento rovina anche la batteria del cellulare.

Secondo errore: continuare ad usare il cellulare anche mentre è in carica. Almeno per un’ora stacca la spina e fai altro! Lascia riposare il tuo cellulare ma anche i tuoi occhi e il tuo cervello. Se continui a usarlo mentre è in carica genererai calore e questo danneggerà la tua batteria.

Terzo errore: mantenere la cover mentre lo carichi. La cover, infatti, intrappola il calore che il cellulare genera mentre si ricarica e questo calore, alla lunga, danneggerà la tua batteria che inizierà a durare sempre di meno per poi “morire” all’improvviso magari mentre non sei nemmeno a casa.

Il quarto e ultimo errore che quasi tutti commettiamo è “eccedere” e caricare ogni volta il telefono al 100%: uno spreco inutile di energia elettrica e anche di tempo che non fa bene né al nostro portafoglio né alla batteria del nostro telefonino. L’ideale, per far durare di più e usurare meno la batteria del cellulare, è mantenere un livello di carica compreso tra il 20 e l’80%.