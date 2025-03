Viaggio in camper o in furgone? Ecco cosa devi assolutamente sapere prima di scegliere dove parcheggiare per la notte

Viaggio in camper o in furgone, per non correre rischi ecco cosa dovresti sapere prima di fermarti per passare la notte.

Sono sempre di più le persone, che per vivere un’esperienza diversa dal solito viaggio, decidono di acquistare o di noleggiare un camper o un furgone attrezzato per partire. Un’alternativa, in primis sicuramente più economica, ma che al tempo stesso permetterà di poter vivere un’esperienza di viaggio completamente diversa a quella classica.

Rispetto ad un tempo, dove i camper da viaggio erano molto ‘rudimentali’, attualmente si sono evoluti a tal punto da creare dei veri e propri mini appartamenti on the road. Una comodità non da poco e che offrirà il massimo del confort, ma soprattutto permetterà di sentirsi liberi, sena vincoli e di potersi spostare da una parte all’altra senza dover essere soggetti ad orari e file chilometriche per l’imbarco.

Viaggio in camper, ecco cosa è importante sapere prima di passarci la notte

Ovviamente, anche viaggiare in camper ha delle regole che devono essere rispettate. A partire dalla giusta patente di guida per poter spostare un mezzo del genere, fino a capire qual è il posto adeguato in cui poter parcheggiare il proprio camper per passare la notte. Infatti, anche in questo caso bisogna essere consapevoli delle normative vigenti e soprattutto bisogna prestare attenzione a non correre rischi.

Uno dei problemi maggiori che si potrebbe riscontrare nel momento in cui si decide di viaggiare in camper e furgone, è proprio quello di individuare il luogo giusto in cui passare la notte, soprattutto per una questione di sicurezza. Ecco perché, la prima cosa da fare è informarsi sui possibili campeggi in zona che dispongono di un’aerea di sosta per camper, che si trovano all’interno di parchi nazionali o statali. Ci sono poi i campeggi privati, che dispongo di vere e proprie piazzole, in cui sarà possibile allacciare anche l’acqua e la corrente.

Ci sono poi i boondocking che consentono di accamparsi in aree remote senza alcuna struttura, in questo caso però bisognerà conoscere le normative vigenti che cambiano di paese in paese. Se invece si vuole vivere interamente on the road, allora esistono anche delle aree di sosta lungo l’autostrada, il posto ideale per poter riposare giusto qualche ora prima di ripartire. Infine, ci sono alcuni negozi (più all’estero) che permettono di poter sostare nei loro parcheggi una volta chiusa l’attività. Anche in questo caso, si dovranno conoscere le normative presenti per evitare contravvenzioni.