Torna Màkari su Rai Uno: dove si trovano le meravigliose location della fiction

Tornano le incantevoli location che fanno da sfondo alle vicende della fiction Màkari con Claudio Gioè come protagonista.

Un cast che ha tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo durante le scorse stagioni, un’ambientazione da sogno che ha fatto innamorare quegli stessi spettatori della Sicilia.

L’attesa è quasi giunta al termine, ad aprile tornerà Màkari su Rai Uno in prima serata. Lo scorso dicembre 2024 si sono concluse le riprese dei nuovi episodi – sempre troppo pochi per i fan della fiction – che vedono protagonisti Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Suleima (Ester Pantano) e Piccionello (Domenico Centamore). Un anno fa è andata in onda la puntata finale della terza stagione e ora la notizia del ritorno ha portato un’ondata di entusiasmo e di aspettative molto alte nonché di curiosità in relazione alle new entry nel cast.

La produzione di Màkari 4 è ambientata in Sicilia con un’accento particolare sulla località di Trapani. Una location scelta per le sue bellezze naturali e per il fascino storico di luoghi dall’atmosferica unica che sono perfetti per l’ambientazione della fiction e per fare da sfondo alle vicende raccontate. Durante la narrazione potremmo esplorare magnifici scorci della Sicilia e respirare la vita e la cultura di questa terra baciata dal sole.

Trapani e gli altri luoghi in cui è stata girata la fiction Màkari

Macari è l’ambientazione principale con tutto il golfo ad incorniciare i misteri e le avventure investigative del giornalista/scrittore Lamanna. Il monte Cofano si affaccia sulle acque cristalline che bagnano la costa di questa insenatura naturale nord-occidentale dell’isola. Dista circa 4 chilometri da San Vito lo Capo e si trova posizionata tra la Riserva Naturale dello Zingaro e la Riserva Naturale del Monte Cofano. Lunghi tratti sabbiosi sono intermezzati da calette incantevoli e si alternano alle falesie e alle scogliere che permettono di ammirare il panorama dall’alto.

A fare da scenografia a Màkari anche il Comune di Castellammare del Golfo affacciato sul Golfo di Trapani, bagnato da acque limpide e ricco di storia e cultura. Il ristorante tipico dove lavora Suleima, invece, è la tonnara di Scopello, un luogo intriso di storia e tradizione con rocce e mare che lo proteggono. Una bellezza che toglie il fiato in televisione ma dal vivo è ancora più ammaliante. Gli angoli di Sicilia scelti per girare la fiction non finiscono qui. Citiamo il litorale di Sibiliana a Marsala, San Vito lo Capo, Erice, Custonaci, Valderice e Buseto Palizzolo. Infine tra le location ci saranno anche Mondello e Favignana.