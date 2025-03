Mediaset cambia le carte in tavola dal 14 marzo: arriva al posto di Terra Amara

Con la conclusione della messa in onda delle repliche di Terra Amara, Rete4 trova la serie sostituta per iniziare la giornata.

Su Rete4 si concluderà nei prossimi giorni la messa in onda delle repliche di Terra Amara, la dizi turca che ha definitivamente consacrato la serialità turca nel nostro Paese. A sostituirla altre due serie altrettanto amate.

Le serie turche stanno rappresentando un vero pozzo di ricchezza per Mediaset che dalla produzione del Paese mediorientale ormai acquista buona parte della sua programmazione (anche sulla piattaforma streaming di Infinity). Ogni volta per altro si parla di un successo in termini di ascolto.

Non è un caso allora che il primo mattino di Rete4 dia in replica quelle serie che si sono concluse da più o meno tempo sulla rete ammiraglia. Un daytime che è un vero e proprio viaggio in Turchia e che vede l’alternarsi in conseguenza delle storie che hanno catturato l’attenzione del pubblico. In questi giorni terminano le repliche di Terra Amara e la dirigenza ha già trovato il degno sostituto.

Dopo Terra Amara su Rete4 arriva Endless Love

Due le serie di punta di Canale 5: Terra Amara -che ha definitivamente consacrato la serialità turca nel nostro Paese con ascolti senza precedenti- ed Endless Love, programma più breve di durata ma comunque amatissimo dal pubblico. Sarà proprio la storia di Kemal e Nihan a sostituire le turbolente vicende di Cukurova.

La traviata storia d’amore tra l’ingegnere Kemal Soydere e la pittrice Nihan Sizin hanno appassionato il pubblico per un interno anno. La messa in onda in prima visione della dizi si è conclusa solo lo scorso mese di febbraio e già arriva in replica su Rete4, a partire da venerdì 14 marzo alle 8:35.

Uno strano destino quelle delle due dizi; già a marzo dello scorso anno Endless Love fu scelta da Canale 5 come rimpiazzo per la conclusione di Terra Amara e adesso la storia si ripete. Ma non è l’unica novità; sempre restando ad Istambul, Rete4 trasmetterà nuovamente anche le repliche di DayDreamer- Le ali del sogno la dizi con protagonista Can Yaman e Demet Ozmedir. L’appuntamento per la comedy in questo caso è fissato sempre da venerdì 14 ma a partire dalle 7:35.

Una nuova carrellata di dizi turche insomma, che andranno a riempire il palinsesto mattiniero di Rete4 fino a quando non arriveranno nuove serie da replicare.