Uomini e donne, la segnalazione su Cristina crea il caos: “Non è lì assolutamente per Gianmarco”

Di recente Cristina Ferrara, l’attuale corteggiatrice di Gianmarco ad Uomini e donne, è finita al centro del caos dopo una segnalazione sul suo conto.

Gianmarco Steri, dopo aver vissuto Uomini e donne nel ruolo di corteggiatore, è stato scelto da Maria in veste di tronista. Ha quindi avuto una seconda opportunità, in seguito al ‘rifiuto’ di Martina De Ioannon. Da qualche settimana ha iniziato il suo nuovo percorso e ha cominciato ad uscire con le prime ragazze scese per conoscerlo. Al momento non sembra ancora essere coinvolto da nessuna corteggiatrice in particolare.

In una scorsa registrazione, però, ha fatto sapere di avere una preferenza, a livello estetico, per Cristina. La giovane ha 27 anni e viene da Napoli, ma vive attualmente a Milano. Nonostante sia molto interessato, sembra avere molti dubbi, infatti- come lui stesso ha detto- lei è molto restìa a parlare di se stessa. Ma proprio sulla corteggiatrice, di recente, è arrivata una segnalazione che sta facendo non poco rumore.

Uomini e donne, Cristina al centro di una pesante segnalazione: qual è la verità

Cristina Ferrara è la corteggiatrice di Gianmarco Steri ad Uomini e donne. Vive a Milano, dove lavora in un centro estetico come assistente, è diplomata in danza e laureata in design. Nel dating show si è subito fatta notare per il suo carattere deciso e forte, tanto da aver colpito il tronista. Nonostante però l’interesse nei suoi confronti, non sembra ricevere da parte della giovane le certezze che vorrebbe. Proprio sulla 27enne, negli ultimi giorni, è spuntata una pesante segnalazione.

Lorenzo Pugnaloni ha riportato su Lollo Magazine le dichiarazioni di un utente, che gli ha scritto per parlargli della corteggiatrice di Gianmarco: “Conosco bene Cristina, era l’amica del ragazzo con cui stavo. Guarda molto i soldi, sta lì per le telecamere e non è lì assolutamente per Gianmarco. Te lo posso assicurare, non è umile e semplice come lui. Tutto il contrario”. L’utente ha spiegato che, a suo dire, Cristina non sarebbe ad Uomini e donne per Gianmarco, ma solo per le telecamere.

Ha inoltre raccontato che non è umile e semplice come, invece, il tronista. L’esperto del gossip ha poi fatto sapere che non è la prima segnalazione che gli arriva su Cristina. Al momento, comunque, si tratta soltanto di testimonianze non verificate. La conoscenza con Gianmarco è appena iniziata, ma il tronista non sembra essere sicuro dell’interesse della napoletana. Dopo averla vista una prima volta, ha preferito non portarla in esterna e le ha in seguito spiegato di averla sentita distante.