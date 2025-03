Questo è il posto del bagno che ti dimentichi sempre di pulire ma che è il più sporco di tutti: rimedia così – viagginews.com

Nonostante le cure e l’attenzione che riservi per pulire la stanza da bagno tutti i giorni, potresti dimenticarti questo posto che è quello più sporco di tutti: ecco come rimediare.

Il bagno è la stanza della casa in cui ci dedichiamo all’igiene e alla cura della nostra persona. Per questo lo puliamo tutti i giorni, con particolare attenzione ai sanitari come il il WC. Tutti pensiamo che sia infatti questo il punto più sporco del bagno perché qui possono proliferare germi e batteri.

Inoltre, pensiamo anche che proprio dal WC provengano i cattivi odori. Eppure ti stupirà sapere che non è così. C’è un altro punto del bagno che è molto più sporco e che puntualmente ti dimentichi di pulire. Dovresti invece riconsiderare l’idea di fare più attenzione a pulire questo punto.

Il punto del bagno che devi pulire con attenzione perché è il più sporco di tutti

Quando puliamo il bagno ci concentriamo con particolare attenzione alla pulizia dei sanitari e del WC. Ma dimentichiamo invece di pulire il coperchio del gabinetto che invece accumula tanti germi e batteri ed odori indesiderati che possono diffondersi nella stanza.

Eppure la pulizia del coperchio del gabinetto non ci prenderebbe mica così tanto tempo! È una pulizia semplice e veloce che possiamo fare tutti i giorni per vivere in un ambiente più salubre. Per pulire il coperchio del WC, infatti, occorrerà solo usare un panno in microfibra che non lasci segni o residui, da intingere in una soluzione detergente. Ovviamente è importante assicurarsi di non utilizzare lo stesso panno in microfibra per pulire altre aree della casa, in modo da non diffondere i germi dal bagno in altri luoghi.

E quando si pulisce il coperchio del bagno, bisogna anche estendersi alla zona sottostante che è altrettanto sporca. Molte persone non si rendono conto che i coperchi dei servizi igienici, così come i sedili stessi, sono rimovibili, e che nell’area sottostante, quando lo chiudiamo, possono accumularsi i cattivi odori che così restano intrappolati, per poi essere diffusi nell’ambiente non appena riapriamo il gabinetto.

Ecco che, quando puliamo il WC, anche con la semplice soluzione detergente che usiamo per igienizzare questo, dovremmo pulire il coperchio totalmente, sia nella parte alta che in quella sottostante. Si possono anche usare i rimedi naturali come acqua e aceto, che disinfetta, oppure acqua e bicarbonato, creando una pastella che aiuterà anche ad eliminare gli ingiallimenti eventualmente presenti.

Per dare profumo, aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacere come il tea tree oil oppure quello alla lavanda. Pulizia e profumo saranno così davvero a portata di mano e il bagno sarà effettivamente super igienizzato!