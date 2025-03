Le vacanze alla moda ora si fanno così: il trend che devi seguire. – (viagginews.com)

Se vuoi che anche le tue vacanze siano alla moda meglio che ti informi sui trend sa seguire. Ce n’è uno che spopolerà quest’estate.

Di fronte a settimane tutte uguali al lavoro, all’università o a scuola un pensiero che aiuta a mantenere la motivazione è quello delle vacanze. Quando arrivano infatti molti le vivono come un momento per riuscire a rilassarsi e lasciar andare lo stress. Altri invece le vedono come un’occasione per fare nuove esperienze e organizzano un viaggio all’insegna dell’avventura.

Non c’è nulla di male nello sfruttare questo momento come si preferisce, ma anche nell’ambito delle vacanze ci sono dei trend che variano di continuo. Complice l’attività sui social o di eventi particolari ci sono mete che nessuno considera in alcuni periodi e che diventano affollatissime qualche mese dopo. Per i più giovani restare al passo è sentito quasi come un obbligo.

Come ogni moda spesso si tratta di trend che durano al massimo un anno o due, per poi finire nel dimenticatoio. Sembra però esserci un’eccezione a questa regola perché c’è una tipologia di vacanze che tra i giovani è popolare già da qualche anno. E quando un trend resiste così a lungo la ragione evidente è che si tratta di un’esperienza da non perdere.

I viaggi più gettonati fra i giovani

Possiamo subito precisare che non c’è una meta precisa che possiamo nominare, perché tra i ragazzi ciò che sembra dominare è il desiderio di andare all’avventura. C’è chi predilige posti tropicali e chi invece punta a dirigersi verso l’Europa del Nord, ma c’è un tratto comune che è evidente. Vale a dire il ricorso a viaggi di gruppo, con itinerari già stabiliti e ben organizzati.

Secondo un’indagine condotta lo scorso anno sette giovani su dieci mettono questa tipologia di vacanze tra quelle predilette. Da un lato c’è la comodità di avere già tutto organizzato dalle guide che conducono il gruppo. Dall’altro incontrare coetanei provenienti da altri paesi li aiuta ad arricchirsi a livello linguistico e confrontarsi con altre culture nello stesso viaggio.

I viaggi di gruppo consentono inoltre di scoprire mete che prima non si sarebbero mai prese in considerazione. Spesso infatti si vuole andare all’avventura ma non si sa bene con chi andare perché non si ha nessuno che condivida quel particolare interesse. Con l’opportunità del viaggio di gruppo c’è anche la sicurezza di non doversi muovere da soli e di avere qualcuno di supporto.

C’è anche da considerare la sensibilità di molti giovani verso la questione della sensibilità. Nei viaggi organizzati si condividono i mezzi per il trasporto e le spese per l’essenziale, consentendo sia di risparmiare che di ridurre l’impatto ambientale della vacanza.