Dimentica il bagaglio a mano, nuove regole per questa compagnia aerea: cosa cambierà

Per una famosa compagnia aerea sono in arrivo importanti cambiamenti sulle regole d’imbarco: la novità riguarderà i bagagli a mano, che saranno rivoluzionati.

Il viaggio in aereo rappresenta per molti una grande opportunità. Per chi si sposta per motivi professionali, questa consiste nella possibilità di coprire enormi distanze in tempi ridotti. Lo stesso accade anche per chi riserva questa esperienza allo svago o alle vacanze.

Per quanto questa comodità sia ormai irrinunciabile al giorno d’oggi, l’aereo implica anche la necessità di rispettare regole ben precise. Non soltanto per quanto riguarda gli orari e i procedimenti di check-in, ma anche per ciò che concerne il bagagli. Uno degli obiettivi principali quando si organizza una partenza è quello del risparmio.

I viaggiatori decidono spesso di rinunciare alle grandi spese che derivano dal trasporto delle pesanti valigie in stiva, scegliendo l’opzione del bagaglio a mano. Già di dimensioni piuttosto ridotte, questo consente comunque di portare con sé tutto il necessario per soggiorni non troppo lunghi.

Le norme tuttavia, stanno per diventare sempre più restrittive per una famosa compagnia. Pare infatti, che la American Airlines sia molto vicina all’applicazione di nuovi dettami più rigidi, che troveranno applicazione nel corso del 2025.

Misure restrittive per American Airlines: le norme sul bagaglio a mano

Per molti passeggeri l’opzione del bagaglio a mano è la preferita durante gli spostamenti brevi. Questa infatti, consente di portare con sé a bordo dell’aereo generalmente una valigia di piccole dimensioni insieme ad una borsa o uno zaino da riporre sotto al sedile anteriore.

Le misure imposte da American Airlines in particolare, sono state fino ad ora di 56x36x23 centimetri per il bagaglio e di 45x35x20 centimetri per la borsa. Stando alle ultime notizie, la compagnia aerea starebbe già vagliando la possibilità di rendere queste regole ancor più proibitive, sul modello di quelle internazionali.

É possibile immaginare dunque, che le misure massime dei bagagli a mano siano in procinto di essere ridotte notevolmente nel corso dei prossimi mesi del 2025. Una rivoluzione che comporterebbe non pochi problemi ai viaggiatori, che già adesso incorrono spesso in conseguenze spiacevoli in termini economici.

Chi porta con sé una valigia più grande o più pesante di quanto stabilito, è tenuto a pagare delle somme extra per veder trasportare il proprio bagaglio in stiva. L’aeroporto tuttavia, mette a disposizione dei passeggeri diversi punti di misurazione. É consigliabile dunque, approfittare sempre di questa opportunità per verificare autonomamente che i bagagli rientrino negli standard imposti dalla compagnia con cui si deve viaggiare. Questo eviterà brutte sorprese al momento del check-in.

Sul fronte di American Airlines, un’attenzione in più andrà riservata anche al contenuto di zaini e valigie. Oltre alle già note imposizioni, si aggiungono alla lista ulteriori divieti, come quello di portare in viaggio le batterie al litio. Verificare online i regolamenti prima di mettersi in viaggio eliminerà ogni dubbio.