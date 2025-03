Ryanair, nuove restrizioni: se commetti uno di questi due errori ti costerà caro

A partire dal prossimi mesi, Ryanair introdurrà novità sulle regole di volo. Vediamo cosa cambia in concreto per i passeggeri e come bisogna prepararsi.

Novità in vista casa Ryanair, la compagnia low cost introdurrà a breve delle importanti novità che riguardano il check-in dei biglietti e il bagaglio a mano. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

La compagnia low cost battente bandiera irlandese e tra le compagnie più apprezzate ed utilizzate in Europa sta per introdurre importanti novità che riguardano due argomenti importantissimi per i passeggeri: il check-in che saluterà la classica carta d’imbarco cartacea e regole ancora più restrittive per il bagaglio a mano.

Queste solo alcune delle regole che saranno attive da maggio e che se non rispettate porteranno a multe un bel po’ salate. meglio prepararsi al meglio quindi conoscendo nel dettaglio tutti i cambiamenti che i passeggeri dovranno affrontare prossimamente.

Check-in digitale, restrizioni sul bagaglio a mano e multe salatissime

A partire da maggio 2025 Ryanair dirà addio alla carta di imbarco cartacea. Per volare sarà necessario effettuare il check-in digitalmente e scaricare la carta in formato qr-code attraverso l’applicazione della compagnia.

Ryanair accetterà ancora carte di imbarco cartacee ma non sarà più possibile effettuare il check-in in aeroporto e stamparle al momento. Per i passeggeri sprovvisti di tutto il rischio è quello di incorrere in una multa salata che arriva a 60 euro per chi si presenta ai controlli senza carta di imbarco digitale.

Questione delicata del bagaglio a mano; in cabina sarà possibile portare solo una borsa personale piccola (massimo 40x20x25). Attenzione alle misure, perché un bagaglio più grande senza l’opzione priority può arrivare a costare fino a 70 euro al gate. Resta poi invariata l’opzione priority boarding per portare in aereo un altro bagaglio, mentre per le valigie più voluminose si dovrà per forza optare per la stiva.

Attenzione anche ai controlli e agli orari di arrivo in aeroporto. Presentarsi in ritardo potrebbe costare caro: Ryanair porta la multa per chi perde il volo o si presenta in ritardo al check-in ad un costo di 120 euro. In questo senso un buon modo per regolarsi è seguire i consigli degli aeroporti stessi; solitamente per voli a breve raggio un paio di ore di anticipo possono bastare, per voli più lunghi è bene presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima.