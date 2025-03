Meteo della settimana, torna l’inverno su tutto il paese: fenomeni estremi

Settimana di maltempo in Italia: piogge abbondanti e rischio di fenomeni estremi con accumuli fino a 120 mm

Una settimana di forte maltempo si abbatterà sull’Italia, portando con sé precipitazioni abbondanti e il rischio di fenomeni estremi. Secondo le ultime previsioni, in pochi giorni cadrà tutta la pioggia di un mese su molte città, con accumuli che potrebbero raggiungere i 120 mm di pioggia, l’equivalente di un intero mese di marzo concentrato in un brevissimo arco temporale.

La causa di questa ondata di maltempo è una vasta area di bassa pressione che si posizionerà tra la Francia e la Penisola Iberica, agendo come una vera e propria “fabbrica di perturbazioni”. A partire da lunedì 10 marzo, il primo impulso perturbato colpirà soprattutto il Nord Est e le regioni del Centro, portando piogge intense e localmente nubifragi. Nei giorni successivi, tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo, una seconda ondata di maltempo investirà gran parte del Centro-Nord, la Campania e la Sicilia, con precipitazioni insistenti e abbondanti.

Il calo delle temperature favorirà anche il ritorno della neve su Alpi e Prealpi, con accumuli significativi a partire dai 1300/1400 metri di quota. Nella seconda parte della settimana, l’arrivo di correnti fredde dal Polo Nord rafforzerà ulteriormente la depressione atlantica, favorendo nuove precipitazioni prima al Nord e successivamente sul resto della Penisola.

In arrivo fenomeni estremi: allerta meteo in Italia

L’energia in gioco potrebbe inoltre scatenare fenomeni estremi, come le prime importanti grandinate della stagione, con possibili disagi alla circolazione e danni alle colture. La situazione sarà quindi da monitorare con attenzione, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe causare eventi alluvionali, specie nelle zone più esposte.

Entro la fine della settimana, il quantitativo di pioggia caduto in città come Milano, Firenze, Roma e Napoli potrebbe raggiungere livelli record, con accumuli fino a 100/120 mm. Questo significa che in pochi giorni cadrà tutta la pioggia di un mese, un evento che potrebbe causare allagamenti e criticità idrogeologiche.

Gli esperti meteo sottolineano come il riscaldamento dei mari e la grande quantità di energia disponibile possano intensificare le precipitazioni, aumentando il rischio di fenomeni estremi. Si consiglia di prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteo e di adottare le necessarie precauzioni per evitare disagi. Le autorità locali potrebbero emettere allerte in base all’evolversi della situazione, quindi è fondamentale restare informati per affrontare al meglio questa intensa fase di maltempo.