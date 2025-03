Ilary Blasi in vacanza, ma The Couple prende forma: il rumors sul cast

Ilary Blasi si gode le Maldive ma è pronta a tornare in tv: il cast di The Couple prende forma, nomi davvero incredibili.

Negli ultimi giorni Ilary Blasi si è goduta la bellezza delle Maldive insieme al compagno Bastian, ai figli e all’amica Michelle Hunziker: tanti i contenuti social, molti dei quali hanno messo in risalto, per l’ennesima volta, tutta la bellezza e la forma fisica perfetta delle due conduttrici.

Giorni d’amore, relax e riposo per la Blasi, che si prepara a ritornare protagonista su Canale 5 con The Couple, programma nuovissimo pronto a fare il suo esordio sulla rete ammiraglia Mediaset nella prima settimana di aprile. In questo nuovo particola reality show i concorrenti, tutti legati da attuali relazioni o storie flirt passati, si troveranno a convivere in una casa (proprio come il Grande Fratello) e superare delle prove.

Un format piuttosto interessante, che ha già funzionato in Spagna (proprio come spin-off del Gran Hermano) e che Mediaset spera possa intrattenere il pubblico anche in Italia. Ma chi parteciperà al nuovo programma di Ilary Blasi? Manca sempre meno alla messa in onda e spuntano già i primi nomi.

The Couple, i possibili nomi dei concorrenti: nomi top

Si fanno sempre più insistenti i rumors sul cast di The Couple, che potrebbe anche proporre un mix di vip e ‘nip’, tutti con l’obiettivo di aggiudicarsi il bottino finale. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma intanto TvBlog ha parlato di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Come spesso succede, non sarà strano vedere nomi già conosciuti dal pubblico Mediaset e che hanno preso già parte ad altri reality show.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha parlato della possibilità di vedere nel cast Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ancora insieme dopo aver superato la crisi degli scorsi mesi, e altri rumors non escludono anche un coinvolgimento di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, usciti insieme solamente qualche settimana fa dal dating show di Maria De Filippi.

Blogo ha parlato di una possibile trattativa con Corinne Clery e Eva Henger, mentre pare sia valido anche il nome di Gilles Rocca, decisamente tra i più attivi nella poco convincente nuova edizione de La Talpa, andata in onda negli scorsi mesi. Insomma, il cast del programma sta prendendo forma e l’obiettivo di Mediaset è quello di offrire nuovamente un programma che possa, con le sue dinamiche, diventare virale e fare il pieno d’ascolti.