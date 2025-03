Il Paradiso delle Signore 9, spoiler 17-21 marzo: la crisi di Rosa

Le nuove anticipazioni per i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 9: Rosa entrerà in crisi, ecco cosa succederà.

Inizia una nuova settimana in compagnia della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, soap italiana diventata ormai da qualche anno un punto di riferimento per il daytime di Rai 1; mancano poco più di due mesi per la fine di questa stagione, ma le trame hanno ancora parecchio da dire.

In queste ultime puntate, stiamo vedendo come Enrico potrebbe aver trovato un modo per curare Adelaide dai suoi problemi al cuore, mentre Marcello è rimasto piuttosto contrariato dalla decisione presa da Rosa di non pubblicare l’articolo su Tancredi, specialmente dopo che gli abbia confessato il contenuto della sua intervista.

Nelle prossime puntate vedremo decisamente svilupparsi le trame a partire da questo nucleo, ma oltre agli episodi che vedremo in onda questa settimana, arrivano anche altri spoiler per ciò che vedremo in onda su Rai 1 (e su Rai Play) dal 17 al 21 marzo: Rosa entrerà in crisi per questo particolare motivo.

Il Paradiso delle Signore 9, le anticipazioni dal 17 al 21 marzo

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni per le puntate che andranno in onda dal 17 al 21 marzo su Rai 1, si farà sempre più forte il feeling tra Rosa e Tancredi, tanto che l’imprenditore proporrà alla giornalista una nuova importante proposta lavorativa, che metterà in crisi Rosa. Riflettendo su quanto proposto da Tancredi, Rosa si renderà conto di non poter più rimandare una scelta sul suo futuro professionale e maturerà l’idea di abbandonare definitivamente il suo ruolo all’interno del Paradiso delle Signore.

Proprio per questo, vorrà parlare con Marcello, anche se tra i due le cose non andranno bene: il Barbieri rimarrà sconvolto da questa decisione e apparirà piuttosto contrariato. Eppure, dopo un’intensa discussione, ci sarà un colpo di scena clamoroso. L’acceso confronto, infatti, si concluderà con un bacio appassionato tra i due, che potrebbe quindi aprire nuovi scenari anche per quanto riguarda le future trame amorose della soap.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, invece, Gianlorenzo Botteri rimarrà completamente stupito quando scoprirà che l’ abito di punta che ha realizzato per la nuova collezione è stato copiato da Giulia Furlan. Un durissimo colpo per lo stilista e per tutto il Paradiso, con la nuova collezione che rischia di diventare un clamoroso flop. Elvira avrà invece un nuovo malore per la gravidanza, ma la venere sceglierà di non curarsi della sua salute e di continuare comunque a lavorare al grande magazzino.