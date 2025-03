Con la Legge 104 si viaggia gratis: tutti i benefici da conoscere

Viaggiare diventa più economico per i titolari di Legge 104 e per i caregiver. Ci sono agevolazioni di cui approfittare.

Treni, aerei, autobus, scopriamo quali agevolazioni e sconti sono previsti per i titolari di Legge 104 e per i familiari che viaggiano con loro. I benefici variano in base a diversi fattori tra cui le disposizioni regionali e quelle delle singole compagnie di trasporto.

Nel 2025 sono stati confermati i benefici per le persone con disabilità e i caregiver raccolti nella Legge 104. Si tratta di aiuti che mirano a semplificare la vita di chi si trova quotidianamente davanti ad ostacoli a causa di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali. Le misure non hanno solo l’obiettivo di sostenere economicamente i titolari di 104 ma di migliorare la qualità della vita.

Tra i benefici più noti i permessi di tre giorni al mese sul lavoro, il congedo straordinario, la detrazione del 19% e l’IVA ridotta al 4 per l’acquisto di dispositivi tecnici e informatici oppure di un veicolo adattato alle necessità del disabile. Gli aiuti si rivolgono, come accennato, sia al soggetto con disabilità che ai caregiver, i familiari che li hanno a carico e se ne prendono cura. Altre misure da conoscere sono le agevolazioni per la mobilità e gli sconti per viaggiare gratis o quasi.

Supporto alla mobilità per i titolari di Legge 104

La Legge 104 permette di utilizzare i mezzi pubblici – bus, tram, metro – gratuitamente o con tariffe agevolate (dal 51 al 100%). Non tutti sanno, però, che anche i viaggi più lunghi possono consentire di ottenere riduzioni o esenzioni dal pagamento dei biglietti. Vantaggi concessi per favorire la mobilità delle persone con difficoltà motorie o gravi patologie e che necessitano di accompagnamento per viaggiare. I benefici variano da regione a regione e in base alla compagnia di trasporto scelta.

Trenitalia, ad esempio, ha ideato Carta Blu per i titolari di Legge 104. Consente di ottenere un biglietto gratuito per l’accompagnatore e uno sconto del 50% su tutte le tratte ferroviarie nazionali per la persona con disabilità. Condizione necessaria per ottenere la Carta Blu è avere l’indennità di accompagnamento oppure l’indennità di comunicazione. Italo, invece, non prevede sconti o agevolazioni per i titolari di Disability Card ma solo l’assistenza nella salita e discesa dal treno.

Viaggiare in aereo permetterà di risparmiare, poi, sul costo del biglietto. Nessuna compagnia azzera completamente l’importo ma in tanti casi sono concessi sconti. Le condizioni variano a seconda della compagnia aerea. Ogni vettore stabilisce una diversa percentuale di invalidità minima per accedere alle agevolazioni e non è detto che gli sconti vengano applicati anche all’accompagnatore. Il consiglio è di verificare i benefici accedendo ai portali web delle compagnie aeree.