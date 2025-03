Pensi già alle vacanze? C’è un momento magico per prenotare quasi gratis. – (viagginews.com)

Se hai già qualche idea per le vacanze di quest’estate meglio non perdere tempo. Prenotando in questo periodo spenderai pochissimo.

Anche se manca ancora qualche giorno all’inizio della primavera, con le giornate più calde ci si sente già scossi dal torpore invernale. E chi magari non ha avuto modo di godersi un po’ di ferie a Natale inizia già a proiettarsi verso l’estate, sognando di essere su una spiaggia o in un albergo con vista sulle montagne. Per organizzarsi dopotutto non è mai troppo presto.

Decidere con largo anticipo la destinazione delle proprie vacanze permette prima di tutto di essere sicuri di trovare posto. Non si può sempre contare sulle offerte last minute anche perché se si è scelta una meta molto ambita si può restare a bocca asciutta arrivando quando è già tardi. In più in genere prenotare mesi prima consente di abbassare il budget per la vacanza.

Non tutti sanno che esistono addirittura dei periodi d’oro per prenotare per ottenere un risparmio incredibile. Si chiamano “settimane morte” in quanto i prezzi sia dei voli che degli alberghi crollano di colpo, anche per l’estero. Se si riesce a calcolare il momento esatto in cui si verifica questa circostanza si può avere a prezzo stracciato una vacanza da sogno.

Quando conviene di più prenotare voli e hotel

A svelare il segreto della finestra magica per risparmiare organizzandosi le vacanze è stato un esperto del sito Cheap Deals Away. Secondo i dati che ha alla mano la settimana morta capita in un periodo in cui raramente si pensa di prenotare, e proprio per questo è il più conveniente. Vale a dire tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio, a ridosso delle vacanze in pratica.

A voler essere ancora più precisi il momento in cui mettersi al PC per cercare le offerte sui voli e gli alberghi è il 26 giugno. Questa data è il punto di svolta, dove a causa del calendario degli esami di stato o di imprevisti di varia natura alcuni devono cambiare prenotazione o rimandare la partenza. Il che significa prezzi più bassi e in parallelo meno affollamento in aeroporto.

Un’altra dritta che si può lasciare ai viaggiatori è di prendersi in anticipo ma senza esagerare. Basta prenotare tre o quattro settimane prima della partenza per trovare prezzi più bassi dello standard, almeno se si viaggia entro i confini nazionali. Se si punta ad andare all’estero meglio mettersi in cerca anche tre mesi prima.