Le multe degli autovelox invisibili possono essere illegali, ma devi fare il ricorso con queste modalità – viagginews.com

Le regole sui controlli elettronici di velocità sono chiare: se l’autovelox è invisibile si può fare ricorso. Vediamo come.

Nel Codice della strada la normativa sugli autovelox parla molto chiaramente: al di là dell’omologazione dello stesso -di cui molto si è discusso di recente- la presenza degli autovelox deve essere ampiamente segnalata e lo strumento deve essere visibile. Quando questo non succede, gli autovelox diventano illegali e si può fare ricorso all’eventuale multa ricevuta.

Segnalazione della presenza di autovelox sul tratto stradale significa non solo che deve essere un cartello che avvisa della stessa presenza, ma anche che gli strumenti di controllo della velocità devono essere ben visibili. Quando questo non succede, si parla di autovelox invisibili e sono considerati a norma di legge del tutto illegali.

In altre parola, la mancata segnalazione e chiara visualizzazione dell’autovelox rende nulle le eventuali multe emesse, che possono essere, quindi, facilmente contestate al giudice di pace.

Autovelox nascosto, come contestare la multa che si riceve

A determinare la contestabilità di una multa ricevuta da autovelox invisibile è stata una sentenza della Corte di Cassazione che nel 2016 che sottolineava chiaramente come “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità mediante autovelox devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa“. Ma in quali casi si può contestare una multa del genere?

Intanto è bene capire quando si parla con precisione di autovelox invisibile; con questo termine si intende inquadrare quei dispositivi di controllo della velocità mobili e cioè posizionati sulle volanti della polizia. Gli scout speed sono utilizzati quando la volante è in movimento, il che significa che il guidatore può essere “beccato” in qualsiasi momento.

Stando alle ultime novità introdotte dal Codice della Strada, i cosiddetti scout speed possono essere utilizzati solo nel caso in cui sul quel tratto autostradale è impossibile installare dei classici autovelox fissi. Questo significa che il Comune deve dimostrare l’impossibilità al posizione degli autovelox e deve quindi esserci un documento di attestazione rilasciato proprio dalla polizia che il guidatore può richiedere di consultare.

Al netto di tutto questo, comunque vale sempre e comunque la sentenza della Cassazione secondo cui anche gli scout speed devono essere chiaramente segnalati anche quando sono in movimento sulla volante. In caso contrario la multa può essere facilmente contestata.