La spiaggia più bella dell’estate 2025 si trova in Europa: l’Italia si piazza solo undicesima

State già pensando alle vacanze estive? Se siete a caccia della spiaggia più bella dove godersi il meritato relax allora è qui che dovete andate.

Marzo, si sa, è quel periodo dell’anno in cui i lungimiranti cominciano già a pensare a dove trascorrere le più lunghe ferie estive. Se siete tra quelli potrebbe far comodo spulciare la nuova classifica di TripAdvisor sulle spiagge più belle del 2025. Sul podio una bellezza europea, ma in generale va male l’Italia fuori dalla top ten.

L’inizio della primavera segna anche il momento in cui si comincia realmente a sognare le vacanze estive. È questo, infatti, il periodo dell’anno in cui le lunghe ferie sembrano essere davvero vicine e bisogna quindi cominciare a pensare a dove trascorrerle.

Potrebbe essere utile allora conoscere la classifica delle spiagge più belle del 2025 ed eletta dall’ormai famosa Traveler’s Choice Awards di TripAdvisor. Stando a questa classifica la spiaggia più bella del mondo si trova proprio in Europa, a poche ore di aereo dall’Italia, la vera brutta notizia è che proprio le coste del nostro Paese finiscono fuori dalla top ten.

La spiaggia più bella del 2025 è in Grecia, la Sicilia prima tra le italiane

Se questa estate ci si vuole rilassare sulla spiaggia più bella del 2025 allora bisogna volare in Grecia e in particolare sull’isola di Creta. Qui si trova la spiaggia di Elafonissi, vero gioiellino naturalistico dalla spiaggia rosa e le acque cristalline.

Un piccolo angolo di paradiso in questa conosciutissima isola greca. Ad attrarre e rendere particolare la spiaggia di Elafonissi proprio le diverse sfumature della sabbia -rosa come in pochi altri luoghi si può trovare- e quelle del mare cristallino che vanno da trasparente delle riva al blu più intenso a largo.

Proprio perché parliamo un’isola molto frequentata il consiglio degli esperti è quello di visitare Creta e la spiaggia di Elafonissi fuori stagione, quindi tra maggio inizi di giugno o settembre.

A completare il podio della classifica troviamo poi la famosa Banana Beach di Phuket in Thailandia e la Eagle Beach di Aruba. Seguono poi la Florida, Cuba, il Portogallo e la Repubblica Domenicana. E l’Italia? Purtroppo per quest’anno i km di costa della nostra penisola finiscono fuori classifica si diremmo.

Bisogna scorrere fino all’undicesimo posto per trovare la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Sicilia, quindi, prima tra le spiagge italiane, ancora più giù, al 20° posto, si ritrova un’altra italiana con la spiaggia di Tropea.