Pechino Express: 5 cose che non ti faranno mai vedere in TV, le ho scoperte per caso

Sta per prendere il via la nuova edizione del reality di casa Sky, Pechino Express: ho deciso di condividere con te 5 curiosità poco conosciute sul programma, le ho scoperte per caso.

Il reality più avventuroso della televisione italiana sta per prendere il via: 3 Paesi, oltre 6mila km di percorso di gara, 9 coppie di viaggiatori e tante, tante, sfide al limite. Questa sera – 6 marzo – su Sky, e in streaming su NowTv, prenderà il via la 12esima edizione di Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca e da Gianluca Colucci, detto “Fru”, dei The Jackal.

Si parte della Thailandia, per poi arrivare nelle Filippine e infine in Nepal, sul tetto del mondo. Un percorso, quello di quest’anno, unico nel suo genere, che spazia dalle spiagge bianchissime alle vette più inospitali. Un viaggio lungo un mese attraverso le meraviglie del continente asiatico, durante il quale le coppie saranno messe a dura prova.

Le 5 curiosità di Pechino Express che (forse) non conosci

L’avventura, come accennato, partirà dall’isola di Palawan, nelle Filippine: lungo alcune delle spiagge più belle del mondo, le coppie dovranno trovare ospitalità, assaggiare la cucina locale, confrontarsi con usanze locali così lontane. Dalla sabbia bianca alle giungle imprevedibili del nord della Thailandia. Infine, si viaggia sino in Nepal, dove si trovano 8 delle 10 montagne più alte del mondo, dove anche la resistenza dei più tenaci verrà messa alla prova.

Sono 9 le coppie in gara: le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, i Magici con Jey e Chello Lillo, gli Spettacolari Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba, i Primi Ballerini con Virna Toppi e Nicola del Freo e le Sorelle Samantha e Debora Togni. E poi ancora le coppie: gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi.

Nonostante la grande popolarità, sono diversi i retroscena poco conosciuti del programma, le curiosità che si nascondono dietro la cinepresa. Una delle indiscrezioni che più incuriosiscono il grande pubblico è il rapporto tra i concorrenti in gara e lo staff del programma. Non tutti sanno che al reality, in loco, lavorano quasi 120 persone, con i compiti più disparati: dai cameraman ai microfonisti, i quali però sono parte integrante del gioco. Già perché quando, ad esempio, si cerca un passaggio oppure ospitalità, alcuni membri dello staff seguono i concorrenti sul mezzo o nell’abitazione.

Ma la parte, forse, più interessante, per rispondere ad un’altra curiosità dei telespettatori, è la presenza di un medico nello staff, disponibile h24 per tutto il mese del gioco. Le coppie sono costantemente messe sotto stress e alcune prove possono mettere la stabilità fisica di molti. Ecco perché il medico viaggia, chiaramente lungo tutta la tappa, con lo staff ed è pronto ad intervenire per una qualsiasi evenienza. Tornando all’ospitalità – che le coppie devono obbligatoriamente trovare per le notti – malgrado rumors sui social, gli ospitanti non ricevono alcun compenso.

Le coppie hanno a disposizione un euro al giorno a persona, cambiato in valuta locale, da spendere e generalmente cercano di usarlo per altri scopi. Possono anche scegliere di pagare chi li ospita, ma questa è una scelta personale. Non è possibile, chiaramente, usare smartphone e altri tipi di dispositivi che permettono l’utilizzo di mappe di viaggio e la dotazione nel loro bagaglio è risicata. Posso, ovviamente, portare con sé medicine o altro indispensabile per la salute.

Infine, per la vittoria finale non è previsto alcun compenso per i concorrenti. Nelle scorse edizioni ogni coppia riceveva 5 mila euro per ogni tappa raggiunta, 10 mila per la tappa finale. Ma il montepremi finale, che in gettoni d’oro, è sempre stato dato in beneficenza ad una Ong che si occupa di progetti di sviluppo e solidarietà nei Paesi attraversati dal reality.