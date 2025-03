Assicurazione auto troppo alta? Se la fai con la banca la paghi mensilmente: il nuovo servizio senza interessi – viagginews.com

Alcune banche offrono l’opportunità di stipulare l’assicurazione con pagamento mensile e senza interessi: chi può accedervi e come funziona

Da bravi amanti dei viaggi, sappiamo benissimo che non importa il mezzo con cui ci si sposta, ma il viaggio in sé e la meta che si raggiunge. Eppure, avere un veicolo proprio è una comodità non indifferente, soprattutto nel lungo e caotico viaggio della vita quotidiana.

Ma possedere un’auto ha un costo, anzi, più di uno. Tra i crucci maggiori degli automobilisti, e di chi vorrebbe acquistare un veicolo, c’è sicuramente l’assicurazione auto. Questa polizza è obbligatoria per viaggiare su strada, ma anche qualora si parcheggiasse in un suolo pubblico. La maggior parte delle assicurazioni propone offerte decisamente allettanti, ma il pagamento in tre rate annuali può diventare un ostacolo per chi non mette da parte i soldi in attesa del bollettino.

A risolvere questa problematica ci ha pensato più di un istituto bancario, che offre la possibilità di pagare in 12 comode rate senza interessi.

Assicurazione auto e pagamento mensile: le banche che offrono il servizio

Un interessante articolo di Automotorinews.it ci ha fatto notare che Intesa SanPaolo offre un nuovo servizio assicurativo alquanto vantaggioso e singolare. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondirlo e, con grande sorpresa, abbiamo scoperto che diversi istituti bancari offrono la stessa possibilità.

Ma partiamo da lei: Intesa Sanpaolo, una delle banche più note del panorama finanziario italiano, ha deciso di fare il grande passo nel mondo delle assicurazioni auto. Da tempo attiva nel settore bancario, l’istituto ora propone un servizio innovativo che permette di stipulare polizze auto con pagamento mensile, suddiviso in 12 comode rate annuali, senza alcun interesse aggiuntivo. Una vera e propria rivoluzione per chi, ogni anno, si trova a fare i conti con il peso di pagamenti raggruppati e corposi.

Le opzioni offerte dalla banca, tra cui ViaggiaConMe a Consumo, Km Illimitati e Classica, si adattano a tutte le esigenze, con preventivi che variano in base a diversi fattori, come tipo di auto, anni di esperienza e storico sinistri. A rendere ancora più interessante questa offerta ci sono le garanzie extra, come la copertura per la rottura dei cristalli o il servizio di ricarica per le auto elettriche in caso di batteria scarica. Un servizio, però, riservato esclusivamente ai correntisti di Intesa Sanpaolo.

Non è l’unica banca a lanciarsi in questa direzione. Anche Unicredit, Banco BPM e BNL offrono soluzioni simili, con polizze auto a pagamento mensile senza interessi. Essendo tutte offerte analoghe ma dedicate ai correntisti, il primo passo è quello di informarsi presso la propria banca o sul sito apposito per scoprire se vi questa possibilità decisamente utile per tenere sotto controllo il bilancio familiare.