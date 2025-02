Superbonus Turismo 2025: cos’è, requisiti, e le novità sulle tempistiche – viagginews.com

Il Superbonus Turismo nel 2025 è una grande opportunità per il settore turistico italiano. Vantaggi e chi può richiederlo.

Il Superbonus Turismo è una misura, introdotta originariamente per stimolare la ripresa e l’innovazione nel settore turistico, che continua a offrire sostegno finanziario alle imprese che investono in ristrutturazioni e miglioramenti delle proprie strutture.

Il Superbonus Turismo nel 2025 rappresenta una significativa opportunità per le imprese del settore turistico italiano, grazie alla proroga decisa con il Decreto Milleproroghe e convertita in legge fino al 31 Dicembre dello stesso anno. Questa misura consente alle imprese di accedere a un credito d’imposta dell’80% e contributi a fondo perduto per il 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 40.000 euro, che può essere elevato fino a 100.000 euro per le imprese situate nel Mezzogiorno o quelle che soddisfano particolari requisiti legati alla digitalizzazione e all’imprenditoria femminile o giovanile.

Chi può beneficiare del Superbonus Turismo

L’iniziativa è rivolta ad una vasta gamma di attività nel settore turistico: dalle imprese alberghiere agli agriturismi, passando per strutture ricettive all’aperto fino ai complessi termali e parchi tematici. L’obiettivo è quello di promuovere interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla digitalizzazione.

Per poter beneficiare del Superbonus Turismo nel 2025 è necessario rispettare specifici requisiti definiti dal Decreto Recovery convertito in Legge. Tra questi vi sono l’avvio degli interventi dal 7 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2025 e la realizzazione di progetti che rientrino nelle categorie ammissibili come l’incremento dell’efficienza energetica o la digitalizzazione delle strutture.

La procedura per accedere ai benefici prevede la presentazione di una domanda attraverso il Ministero del turismo e Invitalia. Una volta approvata la richiesta, i contributi a fondo perduto vengono erogati direttamente da Invitalia mentre il credito d’imposta viene applicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria. È importante sottolineare che entrambi gli incentivi sono cumulabili senza incidere sulle basi imponibili IRES ed IRAP.

La novità più rilevante del Superbonus Turismo nel 2025 riguarda le tempistiche: sebbene sia già possibile compensare il credito d’imposta ottenuto negli anni precedenti fino al termine della proroga, le nuove domande dovranno attendere ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle spese sostenute nell’anno corrente.

Il Superbonus Turismo si conferma come uno strumento prezioso per stimolare investimenti mirati all’ammodernamento e all’elevazione degli standard qualitativi delle strutture turistiche italiane. Con questa misura si intende non solo favorire la ripresa economica post-pandemica ma anche incentivare un approccio più sostenibile ed efficiente nell’accoglienza turistica nazionale.