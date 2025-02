Parte “Lazio Experience”, il grande evento dedicato ai prodotti tipici regionali – viagginews.com

Food: al via ‘Lazio Experience’, al centro gusto autentico e prodotti tipici regionali

Il panorama enogastronomico italiano è un mosaico di sapori, tradizioni e storie che si intrecciano in ogni regione, creando un patrimonio culinario unico nel suo genere. Tra queste, il Lazio emerge con una proposta gastronomica che affonda le radici nella storia antica e si proietta verso l’innovazione. È in questo contesto che nasce ‘Lazio Experience‘, un progetto ambizioso promosso da Alfacomunicazione Aps, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, volto a celebrare le eccellenze enogastronomiche della regione.

Dal 28 febbraio al 2 marzo, giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia saranno coinvolti in un viaggio multisensoriale alla scoperta dei prodotti tipici del Lazio. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico quelle realtà produttive di alta qualità che ancora non hanno ottenuto la visibilità meritata fuori dai confini regionali. Creando connessioni dirette tra i produttori locali e i media specializzati nel settore alimentare, ‘Lazio Experience’ intende posizionare la regione come punto di riferimento imprescindibile nel panorama culinario nazionale.

Lazio Experience: l’evento

Le due giornate dell’evento offriranno ai partecipanti l’opportunità di degustare una selezione accurata dei migliori prodotti tipici del territorio. Tra gli appuntamenti clou figura lo show cooking presso Officine Alimentari a Fiumicino, dove la rinomata chef Anna Maria Palma darà vita alla tradizionale zuppa di pesce utilizzando il fresco pescato della marineria locale. Nota per la sua abilità nell’unire tradizione ed innovazione in cucina, Palma guiderà i presenti attraverso un percorso gustativo che esalta sapori autentici mediante tecniche culinarie d’avanguardia.

La collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Baffi di Fiumicino rappresenta un ulteriore valore aggiunto all’evento: giovani aspiranti chef avranno così l’occasione non solo di apprendere direttamente da professionisti affermati ma anche di contribuire attivamente all’esaltazione delle ricchezze gastronomiche locali.

‘Lazio Experience’ non è solamente una vetrina per i prodotti tipici ma anche una piattaforma innovativa per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche. L’utilizzo combinato dello storytelling tradizionale e della comunicazione digitale permette infatti di raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo. Influencer e media nazionali sono coinvolti attivamente nell’amplificare la visibilità dell’evento, trasformandolo in un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del buon cibo italiano.

Iniziative come ‘Lazio Experience’ dimostrano quanto sia fondamentale valorizzare le peculiarità regionali nell’ambito della promozione turistica ed enogastronomica italiana. Il progetto mira a trasformare il litorale romano da semplice meta turistica estiva o luogo di passaggio a destinazione privilegiata per chi desidera immergersi completamente nelle autenticità dei sapori laziali.

Attraverso questa esperienza immersiva nel gusto e nella cultura alimentare del Lazio, partecipanti avranno l’opportunità non solo di assaporare ma anche comprendere più profondamente le radici storiche delle produzioni locali; scoprendone storie d’eccellenza capaci di diventare ambasciatrici di uno stile alimentare che bilancia armoniosamente gusto autentico ed innovazione culinaria.