Eurovision 2025: come assistere all’esibizione di Lucio Corsi a Basilea, info e biglietti

Eurovision Song Contest 2025: come assistere all’esibizione del nostro Lucio Corsi a Basilea, info e biglietti

Dal 10 al 17 maggio 2025, l’Eurovision Song Contest (ESC), il più grande evento musicale del mondo, si terrà a Basilea, segnando un momento storico per la città svizzera. La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 avrà luogo alla St. Jakobshalle di Basilea sabato 17 maggio, con le semifinali programmate per martedì 13 e giovedì 15 maggio. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica di tutto il mondo e in particolare per i fan italiani che quest’anno sosterranno Lucio Corsi.

Basilea è stata scelta dall’emittente ospitante SRG SSR e dall’Unione europea di radiodiffusione (EBU) per ospitare la 69ª edizione del concorso dopo un processo di selezione competitivo. La decisione finale ha premiato Basilea non solo per le sue strutture eccellenti ma anche per la sua capacità di accogliere migliaia di delegazioni in visita, troupe, tifosi e giornalisti da tutto il mondo. Le date del contest sono:

Prima semifinale: martedì 13 maggio, 21:00 CET

Seconda semifinale: giovedì 15 maggio, 21:00 CET

Gran Finale: sabato 17 maggio, 21:00 CET

Come partecipare all’Eurovision

L’Eurovision Song Contest è molto più che una semplice competizione musicale: è un evento che connette persone oltre ogni confine geografico o culturale. A Basilea, questi valori sono particolarmente sentiti grazie alla posizione della città al confine tra tre nazioni, rendendola il luogo ideale dove celebrare la diversità culturale attraverso la musica.

Per quanto riguarda l’evento stesso, l’impressionante St. Jakobshalle di Basilea sarà il palco centrale per i nove spettacoli dal vivo. Il giorno della finale, il St. Jakob-Park adiacente si trasformerà in un’esclusiva «Arena plus», offrendo molto di più di un semplice schermo gigante. I visitatori potranno vivere un’atmosfera unica da festival con concerti dal vivo di artisti internazionali e nazionali, nonché di star dell’ESC.

È previsto anche un vasto programma di accompagnamento per i fan e la popolazione locale, tra cui l’Eurovision Village con trasmissioni in diretta e programmi musicali, e l’EuroClub per i festaioli nei locali della Fiera di Basilea. L’Eurovision Street animerà la Steinenvorstadt e vari eventi si svolgeranno lungo la riva del Reno a Kleinbasel e presso la Barfüsserplatz

Per quanto riguarda i biglietti dell’evento tanto atteso da tutti i fan italiani pronti a sostenere Lucio Corsi: dopo una prima ondata esaurita in pochi minuti lo scorso gennaio, una secondaria ondata sarà disponibile giovedì 27 marzo alle ore 12:00 CET esclusivamente tramite TicketCorner. Data l’elevata domanda dei biglietti ed evitando acquisti su piattaforme terze non ufficializzate dagli organizzatori, si consiglia vivamente ai fan interessati all’acquisto post-esaurimento delle prime ondate di rivolgersi al mercato secondario ufficiale TicketCorner fanSALE dove tutti i biglietti rivenduti sono garantiti validità assoluta.