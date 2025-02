6 tendenze nuziali che torneranno di moda nel 2025, secondo i wedding planner

Gli esperti internazionali di wedding indicano le 6 tendenze nuziali che torneranno di moda nel 2025. Idee per il vostro matrimonio.

Nel dinamico universo delle nozze, l’antico si fonde con il nuovo, creando tendenze che si rinnovano ciclicamente. Con l’avvicinarsi del 2025, i professionisti del settore anticipano un revival di stili che hanno lasciato il segno negli anni ’80, ’90 e 2000. Lindsay Landman, una celebre designer di eventi di New York, rivela alla rivista di Martha Stewart quali saranno le tendenze nuziali a fare un trionfale ritorno.

Il mondo del matrimonio è in continua evoluzione, e se è vero che esistono dei must per l’organizzazione del giorno più importante, in tema di tendenze non ci si ferma mai. Di seguito elenchiamo le tendenze nuziali che saranno di moda quest’anno, secondo gli esperti, senza dimenticare però che ogni evento è sempre l’immagine dei gusti e delle scelte degli sposi.

Lampade da tavolo retrò

Le lampade da tavolo retrò stanno per riscoprire la loro popolarità nelle celebrazioni nuziali. Questi oggetti, oltre a essere una soluzione più sicura rispetto alle candele, introducono un’atmosfera intima e accogliente. Posizionate strategicamente, queste lampade contribuiscono a creare un ambiente nostalgico ma raffinato.

Drappeggio

Il drappeggio si appresta a vivere una nuova giovinezza, trasformandosi da semplice soluzione a espressione artistica. Le previsioni parlano di “installazioni estese e spettacolari” che promettono di trasformare gli spazi con tessuti che diventano veri e propri capolavori.

Forme arrotondate

Il 2025 segnerà il ritorno delle forme morbide e arrotondate in ogni dettaglio del matrimonio, dai mobili ai palchi, fino ai tavoli. Questo stile, che richiama gli anni ’70, porterà una sensazione di comfort e accoglienza, rendendo gli spazi più invitanti.

Fotografia cinematografica

La fotografia cinematografica guadagna terreno, con una crescente predilezione per la pellicola analogica o per le tecniche digitali che ne emulano l’effetto. L’uso di macchine fotografiche vintage o Polaroid permette di catturare momenti in modo più autentico e suggestivo.

Dettagli ispirati all’Art Déco

Lo stile Art Déco riconquista le preferenze delle coppie con il suo fascino senza tempo. Martini bar tematici, auto d’epoca e decorazioni eleganti sono solo alcuni dei modi in cui questo stile può essere reinterpretato, evocando il lusso delle feste alla Gatsby.

Torte retrò

Le torte nuziali si trasformano in opere d’arte ispirate al passato, con decorazioni elaborate che richiamano epoche passate. L’uso audace dei colori e dettagli come puntini svizzeri e profili intricati rendono ogni torta unica e memorabile.

Queste sei tendenze rappresentano un ponte tra passato e futuro, dimostrando la capacità del settore nuziale di rinnovarsi mantenendo vivo il legame con la tradizione.