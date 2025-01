Uno scrigno di storie che incantano: il Castello italiano che celebra l’amore e cela un ricordo di Tristano e Isotta

Nel cuore della bassa Vallagarina, tra le verdi vallate del Trentino, sorge maestoso il Castello di Avio, un maniero medievale che da secoli domina la regione con la sua imponente struttura. Costruito per contrastare attacchi e assedi, il castello si presenta come un labirinto di mura e passaggi sempre più stretti, visibile da lontano come un monito a chi osasse avvicinarsi con cattive intenzioni.

La storia del Castello di Avio è intrisa delle vicende dei Castelbarco, signori del maniero e dell’area circostante che si estende da Lizzana nei pressi di Rovereto fino al confine con il Veronese. Questa famiglia ha saputo tessere una rete di alleanze strategiche piuttosto che fomentare conflitti. Alleati dei della Scala di Verona e imparentati con i Gonzaga di Mantova attraverso matrimoni vantaggiosi, i Castelbarco furono anche fedeli sudditi del Sacro Romano Impero.

Il tema dell’Amore nel Castello di Avio

Gli affreschi all’interno del castello testimoniano questa alleanza con l’Impero attraverso le insegne dei Castelbarco e l’aquila imperiale. Raffigurazioni dettagliate di battaglie adornano le pareti come se fossero pagine dipinte da un manuale sulla guerra: indumenti militari, scudi, spade ed elmi sono rappresentati con precisione quasi didascalica.

Tuttavia, non solo gli aspetti bellicosi trovano spazio tra le mura del castello; l’amore gioca un ruolo centrale nelle narrazioni affrescate. Una leggenda particolarmente affascinante riguarda la Sala delle Guardie dove sono raffigurate delle losanghe decorate con lettere misteriose. Secondo il racconto popolare, Mariana sfidava i cavalieri pretendenti a trovare bendati le lettere che componevano il suo nome – una prova fallita da tutti tranne che dal cavaliere amato da Mariana stesso, capace nonostante la cecità fisica e senza accettare aiuti esterni.

Il tema dell’amore continua ad essere esplorato nelle parti più riservate del castello dove dipinti delicati adornano le pareti subito dopo l’ultima entrata alle stanze abitate. Qui troviamo rose dipinte e scene romantiche come quella di un primo bacio. Particolarmente toccanti sono gli affreschi nella Camera dell’Amore dove probabilmente Tommasina Gonzaga trascorreva il tempo durante le assenze del marito Guglielmo III di Castelbarco. Queste opere d’arte sembravano destinate a rimanere private ed esprimono una storia d’amore tra una dama ed un cavaliere sotto lo sguardo ironico ma benevolo di Cupido.

Questi racconti pittorici potrebbero riflettere la storia d’amore tra Tommasina e Guglielmo o forse evocare la leggendaria vicenda amorosa tra Tristano e Isotta – una storia ben nota ai signori del castello tanto da essere stata donata loro in forma manoscritta in occasione delle nozze.

Attraversando i secoli fino ai nostri giorni, il Castello di Avio continua a narrare storie d’amore cortese intrise dello spirito cavalleresco tipico della metà del Trecento: dai colori vivaci degli affreschi alla moda degli abiti fino alle vicende amorose ritratte sulle sue antiche mura. Un viaggio nel tempo dove amore fa soffrire ma allo stesso tempo consola – dimostrando così che alcuni sentimenti umani rimangono immutati nel corso dei secoli.