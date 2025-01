Prima dell’Ariston: il segreto del Festival di Sanremo che in pochi conoscono

In pochi conoscono il curioso segreto sul Festival di Sanremo che riguarda il Teatro Ariston…e non solo. Te lo raccontiamo.

Il Festival di Sanremo, evento clou della musica italiana, sta per aprire nuovamente il sipario sull’edizione 2025, promettendo come sempre emozioni e sorprese. Questa kermesse, che si svolge nella pittoresca città ligure da cui prende il nome, è diventata nel corso degli anni non solo una vetrina privilegiata per artisti affermati e nuovi talenti del panorama musicale italiano, ma anche un momento di grande attenzione mediatica che trascende i confini nazionali. Ogni anno, il Teatro Ariston si trasforma in un crogiolo di generi musicali diversificati, dove le canzoni in gara diventano spesso successi che segnano l’intero anno musicale.

La città di Sanremo si prepara ad accogliere questo flusso annuale di artisti, giornalisti e appassionati provenienti da tutta Italia e non solo, trasformandosi in un vero e proprio epicentro culturale.

Durante i giorni del Festival della Canzone Italiana, Sanremo si trasforma in un vero e proprio epicentro di cultura, musica e glamour, attirando non solo appassionati di musica da tutta Italia ma anche turisti internazionali curiosi di vivere l’atmosfera unica che solo questo evento sa offrire. La città si anima in ogni suo angolo, con le strade che diventano palcoscenico di artisti emergenti e luoghi storici che aprono le loro porte a eventi collaterali. Tra questi, il famoso Casino di Sanremo emerge come una delle mete più ambite per chi desidera immergersi completamente nell’esperienza sanremese.

Casino di Sanremo e la curiosa storia legata al Festival

Nel cuore pulsante della città di Sanremo, in Corso degli Inglesi n. 18, sorge una delle strutture più emblematiche e storiche d’Italia: il Casinò di Sanremo. Questa istituzione non è solo un luogo dedicato al gioco d’azzardo ma rappresenta un vero e proprio agglomerato culturale che ha contribuito a definire l’identità della città matuziana.

Il Casinò ospita al suo interno una sala giochi tradizionali e una sala slot machine, aperte tutti i giorni dell’anno con orari che vanno dalle 14:00 alle 02:30/4:00 per la prima, e dalle 10:00 alle 02:30/4:00 per la seconda. L’accesso è consentito ai maggiori di 18 anni, con regole specifiche riguardanti l’abbigliamento per garantire un ambiente rispettoso ed elegante.

Ma ciò che rende il Casinò di Sanremo unico nel suo genere è senza dubbio il suo Teatro. Con i suoi 400 posti complessivi – tra cui due riservati a persone diversamente abili – il Teatro del Casinò si presenta come uno scrigno dorato dove l’eleganza e la storia si fondono creando un’atmosfera magica. I colori predominanti sono l’oro nelle finiture dei fregi e il rosso delle poltrone, simboli del prestigio che caratterizza ogni angolo della struttura.

Sopra al sipario troneggia fieramente il “Leone”, simbolo della città di Sanremo, mentre le pareti sono adornate da lavorazioni dorate che riflettono la ricchezza culturale del luogo. Ai lati del palco non mancano mai i fiori tipici della Riviera Ligure, elemento distintivo non solo del teatro ma dell’intera città.

Una curiosità che in pochi sanno, e che può emozionare quando si visita il Casino, è che il Teatro ha giocato un ruolo cruciale nella storia musicale italiana ospitando nel 1951 la prima edizione del Festival della Canzone Italiana. Questa rassegna canora ha segnato l’inizio di uno spettacolo d’interesse internazionale che continua ancora oggi ad essere uno degli eventi più attesi nell’ambito musicale italiano ed europeo. Sebbene dal 1976 il Festival sia stato trasferito nel vicino Teatro Ariston per accogliere un numero maggiore di spettatori, le radici storiche rimangono profondamente legate al Casinò.

Oltre alla musica e al gioco d’azzardo, il Casinò offre anche diverse opzioni culinarie nei suoi ristoranti dove è richiesto un abbigliamento smart casual per mantenere lo standard elevato dell’esperienza offerta ai visitatori.

Entrare nel Casino durante i giorni del festival può sembrare un’impresa ardua data l’affluenza elevata, ma è possibile organizzarsi per godere anche di questa esperienza. Prima di tutto, è importante sapere che l’accesso al Casino è consentito solo ai maggiorenni muniti di un valido documento d’identità; questa regola è imprescindibile per garantire la sicurezza e il rispetto della normativa vigente sul gioco d’azzardo. Per quanto riguarda i costi, l’ingresso al casino può variare a seconda degli eventi speciali organizzati nei giorni del festival: spesso vengono proposte serate tematiche o tornei ai quali si può partecipare acquistando un biglietto d’ingresso specifico.