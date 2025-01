Il meteorologo Lorenzo Tedici: caldo anomalo come in autunno, la situazione in Italia

Secondo l’editoriale del metereologo Tedici sul sito specializzato ilmeteo.it, sarebbe in arrivo un tempo con caldo anomalo, come in Autunno

Gli ultimi giorni di Gennaio offrono uno scenario climatico che sembra uscito direttamente da un altro periodo dell’anno. Clima mite e umido, frequenti piogge e temperature sopra la media stagionale sono le caratteristiche principali di questo inizio d’anno. Lorenzo Tedici, noto meteorologo di iLMeteo.it, descrive la situazione attuale con un termine inequivocabile: Autunno.

Il ciclone nordafricano, muovendosi dalla Tunisia al Piemonte, ha favorito l’ingresso di perturbazioni nord atlantiche, che porteranno miglioramenti al Sud Italia. Tuttavia, correnti umide da ovest causeranno ulteriori piogge, specialmente tra Campania e Calabria, e deboli nevicate nel Triveneto oltre i 1000 metri. Questo scenario prelude a un cambiamento atmosferico significativo nei prossimi giorni.

Previsioni prossimi giorni

Da Mercoledì, una perturbazione dalle Azzorre porterà piogge al Nord e al Centro, con un notevole aumento delle temperature, soprattutto al Sud e lungo la costa adriatica. Si attendono temperature fino a 23°C nel meridione, un dato che sottolinea l’anomalia del periodo.

La seconda metà della settimana vedrà l’Italia divisa tra piogge al Nord e Centro e temperature quasi primaverili al Sud. Queste condizioni ricordano più un autunno tardivo che l’inverno tipico italiano, con neve sulle Alpi oltre i 1400 metri e pioggia nelle altre regioni.

I modelli meteo indicano temperature ben sopra la media per tutto il resto di Gennaio, con anomalie che possono raggiungere gli 8-10°C. L’Italia si prepara quindi a vivere giorni mite e grigi, lontani dalle gelide mattinate invernali a cui siamo abituati.

Nonostante la prevalenza del clima mite, ci saranno giornate asciutte e soleggiate al Centro-Nord, prima dell’arrivo di un nuovo fronte atlantico che riporterà il meteo a condizioni autunnali. Gli ombrelli saranno nuovamente indispensabili, simbolo di un cambiamento climatico che porta l’inverno a somigliare sempre più all’autunno.