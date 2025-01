Il villaggio francese dove ha casa Hugh Grant è un gioiello provenzale che vale una visita

In pochi sanno che l’attore Hugh Grant ha scelto la Francia per comprare una casa dove passare momenti speciali e vacanze con la famiglia.

Hugh Grant, con il suo inconfondibile fascino britannico, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua carriera è costellata da una serie di film che non solo hanno riscosso un enorme successo commerciale, ma sono diventati veri e propri cult nel panorama cinematografico internazionale. Da “Quattro matrimoni e un funerale” a “Notting Hill”, passando per “Il diario di Bridget Jones”, Grant ha dimostrato una versatilità incredibile, riuscendo sempre a portare sullo schermo personaggi affascinanti, imbranati ma estremamente carismatici.

La sua capacità di interpretare ruoli che oscillano tra la commedia romantica e il dramma leggero ha creato un legame speciale con i fan, che vedono in lui l’emblema dell’uomo imperfetto ma irresistibile. Questa alchimia tra l’attore e i suoi personaggi rende i suoi film non solo iconici ma anche eternamente amati dal pubblico.

Hugh Grant e la sua casa in Provenza, un villaggio romantico

Eygalières, un pittoresco villaggio situato nel cuore della Provenza, Francia, è una gemma nascosta che ha attirato l’attenzione di celebrità internazionali come Hugh Grant. Questo incantevole borgo si distingue per le sue stradine acciottolate, gli antichi edifici in pietra e i campi di lavanda che si estendono a perdita d’occhio, offrendo uno scenario da cartolina che sembra uscito direttamente da un dipinto impressionista. La presenza di Hugh Grant in questo angolo idilliaco sottolinea il fascino discreto e l’autenticità che Eygalières conserva gelosamente.

Tra le attrazioni principali del villaggio spicca la Chiesa di Saint-Laurent, un edificio storico che risale al XII secolo e rappresenta un esempio significativo dell’architettura romanica della regione. I visitatori possono anche esplorare le rovine del castello medievale che sovrasta il villaggio, offrendo viste panoramiche mozzafiato sulla valle sottostante e sui monti Alpilles. Non meno importante è il mercato settimanale di Eygalières, dove i produttori locali vendono prodotti freschi e artigianato tipico provenzale, permettendo ai visitatori di immergersi nei sapori e nei colori della regione.

La storia di Eygalières è profondamente radicata nelle tradizioni provenzali e nel patrimonio culturale della Francia meridionale. Il villaggio ha mantenuto intatto il suo carattere autentico attraverso i secoli, resistendo alle ondate del turismo di massa e preservando uno stile di vita rilassato che affascina chiunque lo scopra.

Per gli amanti delle attività all’aria aperta, Eygalières offre numerose possibilità: dalle passeggiate tra gli oliveti fino alle escursioni sui sentieri dei monti Alpilles. Gli appassionati d’arte troveranno ispirazione nell’incredibile luce provenzale che ha ispirato artisti come Van Gogh.

La scelta di Hugh Grant di stabilirsi ad Eygalières non sorprende considerando tutto ciò che questo incantevole villaggio ha da offrire: tranquillità, bellezza naturale incontaminata e una ricca eredità culturale. Questo luogo magico continua a essere una fonte d’ispirazione per chi cerca un rifugio dal frenetico mondo moderno, dimostrando ancora una volta come la Provenza sia capace di catturare il cuore dei suoi visitatori con semplicità ed eleganza senza tempo.

È quindi nella sua casa tipicamente provenzale, che Hugh Grant può beneficiare, insieme alla sua famiglia, di un anonimato sicuramente gradito per chi non si è mai trovato molto a suo agio con la sua celebrità. L’attore ha parlato del suo amore per il posto nel Late Show di Stephen Colbert. “Sono pazzo di questo posto. Ho una casa lì ed è l’unico posto sulla terra dove mi sento bene e sono felice. Sono particolarmente felice lì. Non so perché”, ha confidato.

Con umorismo, ha aggiunto di essere uno di quei britannici che rimangono incantati “da tutto ciò che è francese”. Sul posto, potrà riunire i suoi cinque figli – Tabitha, 12 anni e Félix, 11 anni, nati dalla sua relazione con Tinglan Hong, John, nato nel 2012, e le due figlie nate dalla sua relazione con la moglie Anna Eberstein.