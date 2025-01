Ecco i lavori più richiesti dei prossimi anni: c’è una competenza specifica che non può mancare

Le trasformazioni del mercato del lavoro in Italia tra il 2025 e il 2028 analizzati dal report che rivela gli impieghi e le competenze più richiesti

L’Italia si appresta a vivere un periodo di significative trasformazioni nel mercato del lavoro tra il 2025 e il 2028, come evidenziato dal recente report di Excelsior e Unioncamere. Questo studio, che getta luce sulle prospettive occupazionali a medio termine, prevede un fabbisogno compreso tra i 3,4 e i 3,9 milioni di posti di lavoro entro il 2028. Al centro dell’attenzione ci sono le figure professionali altamente qualificate: dirigenti, specialisti e tecnici guidano la classifica dei lavori più richiesti.

Il report “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2024-2028)” sottolinea che quasi il 39% delle opportunità lavorative riguarderà proprio queste categorie professionali elevate. Tra queste spiccano specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie; docenti per vari livelli scolastici; ingegneri; medici; dirigenti; analisti IT e specialist in scienze giuridiche. La domanda per questi profili è stimata tra 1,3 e 1,4 milioni di unità.

Tra competenze e formazione, le professioni più ricercate

Oltre alle professionisti altamente specializzati, vi è una forte richiesta anche per le professionisti tecniche quali tecnici della salute, del marketing, dell’organizzazione aziendale ed informatiche. Questo segmento include anche ruoli cruciali nell’amministrazione delle attività produttive e nelle attività finanziarie ed assicurative. Nel settore impiegatizio si evidenzia una notevole necessità di addetti alla segreteria ed agli affari generali così come personale dedicato all’accoglienza clientela ed alla gestione economica contabile. Anche le professionisti commerciali e dei servizi vedranno un incremento significativo con una particolare enfasi sugli addetti alle vendite ed esercenti per attività di ristorazione.

Gli operai specializzati non saranno da meno: costruttori edili, montatori riparatori, elettricisti e alimentari sono solo alcune delle figure ricercate in questo ambito. Anche i conduttori di veicoli a motore vedranno una crescente domanda nei prossimi anni. Un aspetto fondamentale emerso dallo studio riguarda le competenze digitali fondamentali per navigare nell’era dell’intelligenza artificiale (IA), che promette di rivoluzionare la produttività migliorando al contempo le competenze lavorative. Inoltre, l’importanza delle competenze green è destinata a crescere esponenzialmente: oltre due terzi del fabbisogno quinquennale sarà rappresentato da lavoratori dotati di tali competenze, sottolineando l’impegno verso uno sviluppo sostenibile.

Le differenze tra settore pubblico e privato sono notevoli: mentre nel pubblico prevale la ricerca di profili altamente specializzati, nel privato si distribuisce più equamente tra varie categorie professionali. La tendenza generale mostra comunque un forte interesse verso figure ad alta qualificazione tecnica accanto ad un solido bisogno nei settori impiegatizio, servizi, e artigianato operativo. Queste previsioni sottolineano l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale per rispondere efficacemente alle sfide future del mercato del lavoro italiano. Un panorama che vede al centro l’eccellenza professionale, l’innovazione tecnologica, e la sostenibilità ambientale come pilastri fondamentali dello sviluppo occupazionale nel Paese.