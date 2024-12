Visita New York tutto d’un fiato a meno di 40 dollari: la Big Apple come non l’hai mai vista

Come vedere tutti i più bei monumenti ed angoli di New York a 40 dollari: l’esperienza unica che ti mostra la grande mela come mai

New York, spesso definita come la Grande Mela, è una città che non dorme mai e rappresenta un crogiolo di culture, storie e opportunità. Questa metropoli vibrante è famosa in tutto il mondo per le sue iconiche attrazioni turistiche che attirano milioni di visitatori ogni anno. Tra queste, la Statua della Libertà emerge come un simbolo di libertà e democrazia; regalata dalla Francia agli Stati Uniti nel 1886, si erge maestosa sull’Isola della Libertà ed è accessibile tramite traghetti che offrono anche una vista mozzafiato su Manhattan.

Parlando di Manhattan, impossibile non menzionare Times Square con i suoi schermi luminosi giganti e l’energia palpabile a qualsiasi ora del giorno e della notte. È il cuore pulsante dell’intrattenimento dove teatri di Broadway presentano spettacoli indimenticabili. Non meno importante è Central Park, un’oasi verde in mezzo al cemento dove newyorkesi e turisti si rifugiano per sport, relax o semplicemente per godere della natura. Infine, l’Empire State Building offre una vista panoramica senza eguali sulla città: salendo al suo osservatorio si può ammirare New York in tutta la sua magnificenza. Ogni angolo di questa città racconta una storia diversa, rendendo New York un luogo che continua a incantare ed emozionare chiunque la visiti.

New York Botanical Garden

Il New York Botanical Garden, situato nel cuore del Bronx, è un’oasi verde che si estende per oltre 250 acri, offrendo ai visitatori una fuga dalla frenesia della vita cittadina. Fondato nel 1891, questo giardino botanico è uno dei più grandi e antichi degli Stati Uniti, attirando ogni anno migliaia di turisti, ricercatori e appassionati di natura. La sua importanza non risiede solo nella vastità e bellezza delle sue collezioni botaniche ma anche nel suo ruolo cruciale nella ricerca scientifica e nella conservazione delle specie vegetali.

All’interno del giardino si possono scoprire diverse aree tematiche: l’Enid A. Haupt Conservatory, una serra in stile vittoriano che ospita piante tropicali, desertiche e paludose da tutto il mondo; il Native Plant Garden, dedicato alla flora indigena del Nord America; il Peggy Rockefeller Rose Garden, che vanta oltre 650 varietà di rose; senza dimenticare le foreste vergini che ricreano l’ambiente naturale della regione prima dell’arrivo degli europei.

Oltre alla bellezza estetica e al relax che offre ai suoi visitatori, il New York Botanical Garden svolge un ruolo fondamentale nell’educazione ambientale attraverso programmi didattici per tutte le età. Offre inoltre opportunità uniche per la ricerca scientifica grazie al suo erbario – uno dei più grandi al mondo – e alle sue iniziative di conservazione delle piante.

New York Botanical Garden Holiday Train Show

FIno al 20 gennaio 2025, chi viaggi a New York non può perdere lo spettacolo del treno natalizio del Giardino Botanico di New York. I modellini di treni percorrono miniature minuziosamente realizzate dell’ambiente costruito di New York City, tutte realizzate interamente con parti di piante, al New York Botanical Garden Holiday Train Show, una tradizione da oltre 30 anni.

La Statua della Libertà, il Ponte di Brooklyn e il Rockefeller Center sono tra gli oltre 190 punti di riferimento che formano un paesaggio cittadino reso in modo fantastico, costruito con semi, cortecce, foglie e ramoscelli, servito da un robusto mezzo miglio di binari, il tutto annidato all’interno dello splendido e storico conservatorio Enid A. Haupt. Dopo il tramonto, i visitatori possono anche godersi le Holiday Train Nights, quando i paesaggi e gli edifici dei giardini vengono illuminati in serate selezionate insieme a musica, danza e cibo, con serate prestabilite per soli adulti e per tutte le età.

Qui si entra in un paese delle meraviglie invernale diverso da qualsiasi altro all’Holiday Train Show, dove le amate tradizioni stagionali trovano casa nelle incantevoli esposizioni di treni, di giorno e di notte. La magia vacanziera senza tempo del viaggio in treno riempie il giardino di nostalgia, mentre modellini di locomotive e carrelli sfrecciano attraverso il prato all’aperto da cartolina e danno vita al Conservatorio Haupt con i suoni frenetici della stagione. Nel calore della nostra storica serra, scintillanti repliche vegetali della famosa architettura locale creano un paesaggio urbano in miniatura: un mondo meticolosamente realizzato e ricco della vivace energia di New York City durante le vacanze.

Dopo il tramonto, i macchinisti itineranti danno il benvenuto alle Holiday Train Nights, attraverso la calda luce dell’Holiday Train Show. Durante la visita, il pubblico si diverte con i classici e del pop natalizio cantati dagli artisti nella nostra Locomotive Lounge. E con spuntini dolci e salati, cocktail e cocktail analcolici a base di sidro e con il pan di zenzero da acquistare, la serata si completa di prelibatezze natalizie.