Assunzioni sulle navi da crociera Disney, stipendi fino a 4800 Euro

Un’opportunità unica nel mondo della ristorazione di alto livello: le navi crociera Disney assumono, stipendi fino a 4800 Euro

In un contesto lavorativo globale e dinamico, la Disney Cruise Line offre una proposta lavorativa unica per gli appassionati di gastronomia di alto livello e viaggi. L’opportunità di lavorare a bordo delle navi da crociera Disney rappresenta un sogno per molti, combinando l’eccellenza culinaria con l’esplorazione dei mari più affascinanti del mondo.

La ricerca si concentra su 25 professionisti da integrare negli staff dei ristoranti Remy ed Enchanté, situati sulle navi Disney Dream & Fantasy e Disney Wish. Questi ristoranti sono noti per la loro eccellenza culinaria, paragonabile a quella dei ristoranti stellati Michelin, grazie al talento degli chef Arnaud Lallement e Scott Hunnel. Il sito ticonsiglio.com lo ha pubblicato in questi giorni.

Posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Le posizioni aperte includono 12 Cuochi Capo partita (Chef de Partie e Demi Chef de Partie) e Capi partita Pasticceria (Chef de Partie Pastry e Demi Chef de Partie Pastry), oltre a 13 Responsabili di sala (Chef de Rang) e Vice capi camerieri (Demi Chef de Rang). Queste opportunità sono ideali sia per chi è appassionato della cucina che per chi predilige il contatto con la clientela.

Per candidarsi è necessario avere almeno 21 anni, un diploma di scuola superiore, fluente conoscenza dell’inglese e almeno due anni di esperienza in contesti gastronomici di eccellenza. I contratti offerti hanno una durata media di quattro mesi, con possibilità di rinnovo, e prevedono un impegno lavorativo di 70-80 ore settimanali.

Gli stipendi variano dai €2.900 mensili per i Demi Chef de Rang fino a €4.800 per i Chef de Rang più esperti, con condizioni simili anche per il personale di cucina. I benefici includono copertura delle spese mediche, uniforme, vitto, alloggio e copertura dei costi di viaggio per raggiungere le navi.

Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025 tramite il form online sul sito dell’agenzia International Services o via email all’indirizzo indicato dall’Eures. Questa è un’occasione imperdibile per crescere professionalmente e vivere un’avventura unica nei mari del mondo all’insegna della magia Disney.