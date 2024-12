Non si celebra ogni 25 anni: l’altro Giubileo della Chiesa che in pochi conoscono

Questa sera si apre la Porta Santa in Vaticano, ma conoscevi l’altro Giubileo della Chiesa? non ricorre ogni 25 anni

Il Giubileo, noto anche come Anno Santo, è un evento religioso cattolico che si celebra ogni 25 anni, con l’obiettivo di concedere indulgenze e promuovere la penitenza e il rinnovamento spirituale tra i fedeli. La tradizione del Giubileo ha origine nel 1300, quando Papa Bonifacio VIII proclamò il primo Anno Santo, invitando i pellegrini a recarsi a Roma per ricevere la benedizione papale. Da allora, questa pratica si è evoluta e diffusa, mantenendo sempre al centro l’idea della misericordia divina e della redenzione.

Il Giubileo del 2025 a Roma si preannuncia come un evento di portata storica e spirituale significativa. Le celebrazioni includeranno cerimonie religiose solenni, incontri ecumenici per promuovere il dialogo interreligioso e iniziative culturali volte a esplorare il patrimonio artistico e spirituale della città eterna.

Tradizionalmente, durante l’Anno Santo le “Porte Sante” delle quattro basiliche maggiori di Roma vengono aperte ai pellegrini che vi attraversano come simbolo del passaggio dalla peccaminosità alla grazia divina. Il programma dettagliato delle celebrazioni sarà arricchito da concerti, mostre ed eventi educativi che mirano a coinvolgere non solo i fedeli ma anche visitatori da tutto il mondo interessati alla ricchezza culturale e spirituale offerta da questo straordinario evento.

A Roma si aprono le Porte Sante

Dal 1300, quando Papa Bonifacio VIII proclamò il primo Anno Santo con l’intento di concedere indulgenze ai pellegrini che visitavano le basiliche di San Pietro e San Paolo a Roma, il Giubileo si è evoluto, diventando un momento di profonda riflessione spirituale, rinnovamento della fede e incontro tra culture diverse.

Una delle pratiche più emblematiche legate alla celebrazione del Giubileo è l’apertura delle Porte Sante nelle quattro basiliche papali di Roma: San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. L’apertura di queste porte simboleggia un invito universale alla conversione e all’accoglienza della misericordia divina. Tradizionalmente, il rito dell’apertura viene eseguito dal Papa stesso in una cerimonia carica di significato spirituale ed emotivo. Attraversare la soglia delle Porte Sante rappresenta per i fedeli un passaggio simbolico dalla peccaminosità alla grazia salvifica.

Ma conoscevi l’altro Giubileo della Chiesa? non cade ogni 25 anni, ma è altrettanto importante e un evento storico per la Chiesa.

Giubileo Straordinario, cos è e come funziona

Il Giubileo Straordinario, noto anche come Anno Santo Straordinario, rappresenta un evento di grande rilevanza nella vita della Chiesa Cattolica, proclamato dal Papa al di fuori dei tradizionali cicli giubilari che si susseguono ogni 25 anni. Questo evento eccezionale viene indetto per sottolineare un momento di particolare importanza per la comunità cristiana o per riflettere su specifiche tematiche spirituali e sociali che richiedono una profonda meditazione e rinnovamento interiore. Durante il Giubileo Straordinario, i fedeli sono invitati a partecipare a cerimonie e pellegrinaggi, spesso diretti verso Roma o altri luoghi di significato religioso, con l’obiettivo di ricevere indulgenze plenarie attraverso il compimento di determinate pratiche devozionali e opere di misericordia.

La procedura per ottenere le indulgenze durante questi anni santi straordinari segue criteri ben definiti stabiliti dalla Santa Sede. I pellegrini devono confessarsi, partecipare alla Santa Messa con la Comunione Eucaristica, visitare una delle basiliche papali o chiese designate come mete giubilari e recitare preghiere secondo le intenzioni del Papa. Queste azioni simboleggiano un cammino spirituale che mira alla purificazione personale e al rafforzamento della fede.

Oltre agli aspetti spirituali più intimamente legati alla pratica religiosa individuale, il Giubileo Straordinario ha anche una dimensione comunitaria ed ecumenica importante. Esso infatti offre l’opportunità ai credenti di diverse parti del mondo di incontrarsi, condividere esperienze di fede e riflettere insieme sui grandi temi proposti dal Pontefice in occasione dell’Anno Santo. Attraverso queste iniziative si promuove un messaggio universale di pace, solidarietà e speranza tra i popoli.

L’ultimo Giubileo Straordinario è stato proclamato da Papa Francesco nel 2015 sotto il nome “Giubileo della Misericordia”, ponendo l’accento sulla necessità della Chiesa e dei suoi fedeli di mostrare misericordia in un mondo segnato da conflitti e divisioni. Tale anno ha visto milioni di pellegrini convergere verso Roma ma anche verso altre destinazioni significative in tutto il mondo cattolico per vivere momenti intensamente spirituali all’insegna del perdono e dell’accoglienza reciproca.