La pista del Rockefeller Center come non l’avete mai vista: l’esperienza da sold out

Nel cuore del Rockefeller Center di New York si può fare un’esperienza che in pochi conoscono, con una vista speciale di The Rink

Il Rockefeller Center di New York si trasforma durante il periodo natalizio in un vero e proprio incanto, diventando uno dei simboli più amati e riconoscibili delle festività nella Grande Mela. Questo complesso di edifici, situato nel cuore di Manhattan, è famoso in tutto il mondo non solo per la sua architettura imponente e per essere un centro nevralgico dell’arte e dell’intrattenimento, ma anche per le sue tradizioni natalizie che attirano visitatori da ogni angolo del pianeta. La pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto, aperta al pubblico fin dagli anni ’30 del Novecento, offre una delle esperienze più magiche e indimenticabili della città, permettendo ai pattinatori di volteggiare sul ghiaccio con una vista mozzafiato sul gigantesco albero di Natale illuminato a festa.

L’albero del Rockefeller Center è senza dubbio l’attrazione principale: selezionato con cura ogni anno tra migliaia di candidati, viene addobbato con migliaia di luci scintillanti e decorazioni sfarzose. L’accensione dell’albero è un evento celebrato con grande pompa alla fine di novembre o all’inizio di dicembre, segnando ufficialmente l’inizio della stagione natalizia a New York. Questa cerimonia attrae folle immense sia dal vivo che attraverso le trasmissioni televisive in tutto il mondo.

Oltre alla pista da pattinaggio e all’albero monumentale, il Rockefeller Center offre numerose altre attrazioni durante le festività. Le vetrine dei negozi circostanti sono decorate con temi natalizi fantasiosi che catturano lo spirito delle feste. Le esibizioni dei Rockettes nel “Christmas Spectacular” al Radio City Music Hall sono un altro punto culminante imperdibile per chi visita New York in questo periodo dell’anno.

Visitare il Rockefeller Center durante il periodo natalizio è un’esperienza che va oltre la semplice ammirazione delle sue bellezze architettoniche; è immergersi in un’atmosfera ricca di gioia, tradizione e meraviglia che incarna lo spirito stesso del Natale a New York. È un luogo dove i sogni festivi prendono vita tra luci scintillanti e melodie gioiose, lasciando nei cuori dei visitatori ricordi indimenticabili. C’è un’esperienza che si può fare e prenotare durante le feste e che permette di avere una vista privilegiata e momenti speciali proprio sul The Rink, la famosa pista di pattinaggio newyorchese.

The Après Skate Chalets, l’esperienzacon vista sulla pista di pattinaggio

Nel cuore pulsante di New York, dove l’energia della città incontra la magia invernale, sorge un’esperienza unica che promette di trasformare ogni visita in un ricordo indimenticabile: The Après Skate Chalets. Questo esclusivo rifugio è posizionato con una vista privilegiata sulla pista di pattinaggio The Rink al Rockefeller Center, offrendo agli ospiti non solo uno spettacolo visivo senza pari ma anche un’accoglienza calda e avvolgente tipica delle atmosfere montane. Immaginatevi seduti in uno chalet elegantemente arredato, circondati da morbidi plaid e riscaldati dal tepore di una stufa a legna, mentre fuori le luci scintillano sulla pista ghiacciata e i pattinatori disegnano arabeschi nell’aria fredda.

La proposta degli Après Skate Chalets va ben oltre il semplice godimento visivo, qui si può vivere un’esperienza unica al mondo con vista sulla location natalizia più iconica del mondo. Fino a sei ospiti possono usufruire di una prenotazione di chalet di 40 minuti da $ 45 a $ 185, a seconda delle date e degli orari. Il prezzo includerà due bevande analcoliche a persona e potrai acquistare spuntini e bevande aggiuntivi una volta che la festa sarà sul posto. Sul sito web del Rockefeller Center si può prenotare un giorno e un orario dal mattino alla sera. Ecco l’esperienza diretta raccontata e ripresa dal team de Il mio Viaggio a New York, il tour operator per italiani che viaggiano in America.

Prenotare uno chalet all’Après Skate significa scegliere una pausa dalla frenesia cittadina senza rinunciare allo sfavillio metropolitano; significa immergersi in un’oasi di tranquillità dove il tempo sembra rallentare permettendo agli ospiti di assaporare ogni istante. Che si tratti di una romantica serata a due sotto le stelle o di un allegro incontro tra amici nel segno del divertimento e del buon cibo, gli Après Skate Chalets offrono l’ambientazione perfetta per creare ricordi preziosi nella cornice incantata del Rockefeller Center durante la stagione più magica dell’anno.