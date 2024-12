La top 5 dei negozi a Covent Garden, gli indirizzi d’obbligo per uno shopping da veri inglesi

La famosa rivista SpeakUp ha stilato la top 5 dei negozi a Covent Garden, gli indirizzi d’obbligo per lo shopping londinese

Covent Garden, il cuore pulsante dello shopping londinese, si conferma come uno dei luoghi più affascinanti e dinamici per gli amanti del retail. Questo angolo di Londra è un vero e proprio crogiolo di stili, dove l’eleganza britannica incontra le tendenze internazionali, creando un’atmosfera unica che attrae visitatori da tutto il mondo.

Tra le sue strade si mescolano marchi famosi a livello globale e piccoli negozi indipendenti, offrendo una varietà di scelte che soddisfa ogni tipo di acquirente. Ecco la top 5 degli indirizzi per uno shopping super a Covent Garden, come consiglia Speak Up.

Paul Smith: Un’icona della Moda Inglese

Paul Smith, simbolo dell’eccellenza della moda inglese, ha scelto Covent Garden per il suo flagship store. Qui non solo è possibile acquistare abbigliamento e accessori per uomo e donna caratterizzati da quel tocco artistico distintivo del brand, ma anche vivere un’esperienza d’acquisto esclusiva. Immersi in un ambiente arricchito da collezioni d’arte e pezzi di design d’interni selezionati con cura, i clienti possono godersi una pausa gustando spumante inglese o birra artigianale. Il servizio di monogrammazione interno aggiunge quel tocco personale che rende ogni acquisto speciale.

Dr. Martens: Un Simbolo di Ribellione

Dr. Martens, con la sua storia radicata nella cultura britannica, rappresenta una tappa obbligata per gli appassionati del celebre stivale giallo e nero che ha segnato generazioni. La decorazione interna del negozio riflette lo spirito ribelle del brand ed è progettata dallo studio situato a Camden Town – altro quartiere iconico della capitale inglese. Neal Street si conferma così uno degli indirizzi più trendy all’interno dell’area di Covent Garden.

Grosvenor Prints: Un Tesoro per gli Amanti dell’Arte

Per gli amanti dell’arte grafica e della storia, Grosvenor Prints offre una collezione senza eguali di stampe antiche risalenti fino al XVII secolo. Con quarantacinque anni di attività alle spalle, questo negozio è un vero tesoro nascosto dove scoprire pezzi rari dedicati ai viaggi ed esplorazioni, belle arti, sport e molto altro ancora. L’assistenza esperta fornita dal personale rende l’acquisto delle stampe ancora più prezioso grazie alla possibilità di spedizione diretta a casa.

Stanfords: Il Paradiso dei Viaggiatori

Stanfords, noto come il più grande rivenditore al mondo nel campo delle mappe e dei libri di viaggio, vanta una storia lunga oltre centocinquanta anni; dal 1853 ad oggi ha servito clienti illustri come l’esploratore Robert Falcon Scott o la pioniera Florence Nightingale contribuendo alle loro imprese storiche con materiali cartografici dettagliati ed essenziali per le loro missioni.

La libreria oggi è un punto di riferimento per gli appassionati di viaggio e non solo, e inoltre ospita molte presentazioni ed eventi durante tutto l’anno.

The Apple Market: Cuore dell’Artigianato

Infine, The Apple Market rappresenta il cuore pulsante dell’artigianato all’interno del distretto commerciale: qui i visitatori possono immergersi nella ricerca degli oggetti fatti a mano più originali tra gioielli unici in loro genere, stampe artistiche ed acquerelli coloratissimi disponibili dal martedì alla domenica mentre il lunedì lo spazio viene dedicato agli oggetti d’antiquariato e da collezione garantendo così una varietà capace soddisfare ogni tipo desiderio o necessità.

Covent Garden continua quindi a essere non solo uno dei luoghi preferiti dai londinesi per lo shopping ma anche una destinazione imperdibile per chi visita la capitale britannica alla ricerca dell’eccellenza nei vari ambiti commerciali: dalla moda all’arte passando per la letteratura viaggiistica fino all’artigianato locale.