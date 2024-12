Sai perché i finestrini dell’aereo sono arrotondati? La motivazione è seria

Un pilota rivela il motivo per cui i finestrini dell’aereo sono arrotondati, la storia che nasconde un particolare delicato

Nel mondo dell’aviazione, ogni dettaglio è studiato con precisione per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tra questi, uno degli aspetti che potrebbe passare inosservato ai più è la forma dei finestrini degli aerei. Non si tratta di una scelta estetica o di moda: dietro alla decisione di rendere i finestrini arrotondati si cela una storia tragica che ha cambiato per sempre il design degli aeromobili.

La rivelazione arriva direttamente da un esperto del settore, il capitano Steve, pilota dell’American Airlines. Attraverso un video su TikTok che ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni, il capitano ha spiegato l’origine della forma arrotondata dei finestrini, risalente agli anni ’50. In quel periodo, alcuni modelli di aerei erano dotati di finestrini quadrati o rettangolari; tuttavia, questa caratteristica si rivelò fatale quando gli aeroplani iniziarono a volare ad altitudini maggiori e con necessità di pressurizzazione più elevate.

Quando è cambiata la forma dei finestrini in aereo

Il problema emerse in Europa: gli angoli acuti dei finestrini quadrati diventarono punti critici sotto lo stress della pressurizzazione della cabina. Questo portò alla formazione di crepe sottili attorno ai bordi dei vetri che, accumulandosi nel tempo, causarono la decompressione improvvisa e la disintegrazione in volo degli aeromobili. Il capitano Steve ha illustrato come “alcuni aeroplani siano stati persi a mezz’aria” a causa di questo difetto progettuale.

Per affrontare questa problematica e prevenire ulteriori tragedie, gli ingegneri decisero quindi di modificare la forma dei finestrini rendendoli arrotondati. Questa soluzione eliminava i punti critici generati dagli angoli acuti e distribuiva uniformemente lo stress lungo i bordi del vetro. Da quando fu adottata questa modifica progettuale negli anni ’50, non si sono più verificati incidenti simili legati alla pressurizzazione attraverso i finestrini.

La storia raccontata dal capitano Steve non solo offre uno spaccato interessante sulla tecnologia e sulla sicurezza nell’aviazione ma dimostra anche come le tragedie possano trasformarsi in opportunità per migliorare e salvaguardare vite umane.

Gli utenti sui social media hanno reagito positivamente alle informazioni condivise dal pilota americano. Moltissimi hanno espresso gratitudine per aver appreso dettagli così importantissimi sulla sicurezza dei voli che li riguardano da vicino come passeggeri frequentatori del cielo.

Tra le storie menzionate implicitamente nel video vi è quella del de Havilland Comet 1 britannico: questo modello subì diversa disintegrazioni in volo tra il 1953 e il 1954 prima che gli investigator forensici identificassero le finestre quadrate come causa principale delle catastrofi. La Federal Aviation Administration (FAA) confermò successivamente che “le finestre relativamente quadrate stavano creando concentrazioni di stress molto più elevate del previsto”, portando infine alla rottura della fusoliera.