Scopri Vienna in modo giocoso con la “Sigmund Freud Challenge” Partecipa alla “Sigmund Freud Challenge”, vinci un soggiorno a Vienna

Vienna, la capitale austriaca, è una città che incanta i visitatori con la sua ricca storia, l’architettura imponente e le sue tradizioni culturali. Tra le figure che hanno contribuito a rendere Vienna un punto di riferimento culturale mondiale, Sigmund Freud occupa un posto d’onore. Il fondatore della psicoanalisi non solo ha rivoluzionato il modo di intendere la mente umana ma ha anche lasciato un’impronta indelebile nella città in cui ha vissuto e lavorato. Oggi, grazie all’app ivie, è possibile esplorare Vienna seguendo le orme di questo illustre personaggio attraverso una modalità interattiva e divertente: la “Sigmund Freud Challenge“.

La sfida proposta da ivie trasforma una semplice visita turistica in una vera e propria avventura digitale. I partecipanti sono invitati a scoprire luoghi emblematici legati alla vita e al lavoro di Freud in tutta Vienna, partecipando a una caccia al tesoro che combina cultura, apprendimento e divertimento. Attraverso il proprio smartphone, i visitatori possono immergersi nell’universo freudiano rispondendo a quiz tematici e ascoltando un’audioguida dedicata.

Sulle tracce di Freud, i premi in palio

La “Sigmund Freud Challenge” prevede il check-in digitale in sei luoghi significativi per comprendere meglio l’eredità lasciata dal padre della psicoanalisi nella capitale austriaca. Tra questi spiccano il Museo Sigmund Freud situato in Berggasse 19, dove egli visse per molti anni; il Café Landtmann, suo caffè preferito; l’Università di Vienna; l’Antico Ospedale Generale dove lavorò come medico; il Josephinum con le sue collezioni mediche storiche; e infine il Parco Sigmund Freud.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ed educativa, ogni località presenta tre domande del quiz che mettono alla prova le conoscenze dei partecipanti su vari aspetti della vita e dell’opera di Freud. Rispondendo correttamente alle domande si accumulano punti necessari per accedere ai premi messi in palio dalla sfida.

I premi offerti sono altrettanto intriganti: si va dai set di cancelleria ispirati agli originali usati da Sigmund Freud fino al premio principale consistente in un weekend per due persone presso l’Hotel Stefanie – l’albergo più antico di Vienna – garantendo così ai vincitori un soggiorno indimenticabile nel cuore della città.

Partecipare alla “Sigmund Freud Challenge” è semplice: basta registrarsi sull’app ivie ed essere pronti ad esplorare Vienna sotto una nuova luce. Questa innovativa caccia al tesoro non solo offre ai partecipanti la possibilità di vincere premi esclusivi ma rappresenta anche un modo originale per avvicinarsi alla figura di Sigmund Freud ed entrare in contatto con lo spirito culturale viennese.

Attraversando i luoghi simbolo legati a questo gigante del pensiero moderno si può vivere un’esperienza turistica arricchita da contenuti culturalmente stimolanti. La “Sigmund Freud Challenge” invita dunque residenti e visitatori a riscoprire Vienna attraverso gli occhi del suo illustre cittadino, combinando sapientemente gioco ed educazione nel contesto urbano viennese. Occhio però alla scadenza: il 31 dicembre la challenge termina.